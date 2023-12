Casarão da Inovação Cassina recebe workshops gratuitos de empreendedorismo em Manaus

Manaus (AM) – Com a intenção de fortalecer o ecossistema empreendedor local, o Casarão da Inovação Cassina, no centro histórico de Manaus, recebe neste sábado (2), a partir das 15h30, o “Hattori Tech Day & Papo Empreendedor”, realizado pela Hattori Group e pela fintech amazonense Faço a Conta em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (SEMTEPI).

O evento é gratuito e tem vagas limitadas a 65 pessoas presencialmente, mas também terá transmissão online. A inscrição pode ser feita de forma virtual por meio do site: https://abre.ai/hudi .

A programação conta com três palestras que transitam sobre temas de tecnologia, comunicação, inteligência emocional e marketing. O CEO da Hattori Tech, Adrio Hattori, afirma que a ideia é encerrar o ano com um grande encontro entre representantes de startups e de instituições parceiras, empreendedores, além de interessados em aprender sobre o assunto.

“Ao longo de 2023, nós participamos da organização e execução de muitas outras atividades relacionadas ao empreendedorismo e inovação. Promovemos treinamentos e estivemos em projetos incríveis como o INOVATHON Manaus, por exemplo. Por isso, queremos fechar essa etapa com ‘chave de ouro’ e convidamos especialistas nessas áreas para estarem conosco”, disse.

Aliado aos conteúdos a serem discutidos durante o Hattori Tech Day & Papo Empreendedor, os participantes poderão viver uma verdadeira imersão no universo do empreendedorismo durante quase 6 horas de evento.

“Networking é uma das palavras-chave para o sucesso de um empreendedor. Por que? O dono de um próprio negócio, em vários momentos da jornada, não consegue administrar a empresa da maneira com a qual ele realmente gostaria. E aqui, ele consegue ter uma visão mais ampla sobre o que fazer para poder colocar em prática e ainda, trocar experiência com outros profissionais”, destacou Jonatha Oliveira, CEO da Faço a Conta.

O Hattori Tech Day & Papo Empreendedor é apoiado por: SEMTEPI, Melinkaí, Residuum, Ecolabs, Starbil e Trocados. Para mais informações, basta acessar as redes sociais @hattoritech .

*Com informações da assessoria

