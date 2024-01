Manaus tem 21 novas startups desenvolvidas em programa de inovação e empreendedorismo

Manaus (AM) – O programa de pré-aceleração Ecoa powered by InovAtiva, do Manaus Tech Hub, espaço de inovação e empreendedorismo do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, formou ao todo 21 novas startups, a partir da iniciativa de oferecer apoio intelectual e conexões para projetos inovadores, de qualquer segmento, em fases iniciais de maturidade em Manaus.

Durante um período de 11 semanas, entre outubro e dezembro de 2023, as startups receberam acesso a capacitação empreendedora, mentorias individuais com profissionais experientes e, na etapa final, apresentaram suas ideias para potenciais parceiros comerciais, clientes e investidores em um evento no Ocean Manaus.

A iniciativa é uma realização do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com execução do Manaus Tech Hub, suporte à execução da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI) e apoio metodológico da Wadhwani Foundation.

Para o especialista em Inovação do Manaus Tech Hub, Daniel Goettenauer, a seleção para execução do programa pelo hub de inovação foi positiva. “Ficamos felizes e entusiasmados com a escolha do MDIC para que fossemos os executores do programa na região Norte, gerando impacto local e formando novas startups para o mercado”, disse.

O programa foi desenvolvido a partir do InovAtiva Brasil, um dos maiores programas de aceleração de startups da América Latina, mas com o propósito de desenvolver ecossistemas de empreendedorismo inovador em nível regional.

“A relevância está relacionada ao Ecoa apoiar projetos em fases de maturidade inicial, que não costumam contar com muitos apoios de outros programas, principalmente nacionais. A apresentação dos pitches finais, fase proporcionada na iniciativa, foi muito importante para que elas pudessem apresentar as soluções trabalhadas durante o período de capacitação”, ressaltou o gestor do programa “powered by InovAtiva”, disse Renan Hubert.

Para Helen Araújo, membro da startup Trilha do Aprendiz – plataforma com foco no desenvolvimento dos jovens talentos em empresas parcerias, a participação no programa teve grande impacto para o amadurecimento do negócio.

“Para nós, o principal benefício do programa foi o amadurecimento do Trilha do Aprendiz como empresa, a mentora que nos acompanhou mergulhou no nosso mundo para apoiar na quantificação do nosso mercado. Nós tínhamos uma percepção da nossa própria empresa e acreditamos que subimos um degrau e os degraus abaixo ficaram obsoletos. Isso mostra claramente a nossa evolução”, afirmou.

Nívia Carvalho, Especialista em novas Tecnologias e Metodologias Ativas e membro da banca de avaliação do evento de encerramento do programa, afirma que a iniciativa é de grande relevância para o desenvolvimento do ecossistema de startups e inovação da cidade.

“Iniciativas como o Ecoa devem ser muito valorizadas aqui no Amazonas, e divulgadas. Quantos projetos lindos, inovadores e que com a aceleração poderão acontecer, e se tornarem negócios, empreendimentos e serviços de impacto social e de transformação no mundo”, declarou.

