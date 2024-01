Carnaval na Floresta 2024: Governo do Amazonas apresenta programação e esquema de segurança

Neste ano, o calendário inicia mais cedo e abre com os desfiles das escolas de samba, no Centro de Convenções Gilberto Mestrinho, o Sambódromo

Manaus (AM) – O Carnaval na Floresta 2024 já está com programação definida. O Governo do Amazonas apresentou, nesta terça-feira (30), como serão a agenda e ações de segurança para o período de festas. A programação traz parceria com as áreas da segurança, saúde, transporte e social para os eventos carnavalescos que se estendem pelas ruas da cidade, centro de convenções e municípios

Neste ano, o calendário inicia mais cedo e abre com os desfiles das escolas de samba, no Centro de Convenções Gilberto Mestrinho, o Sambódromo. O público irá prestigiar grandes espetáculos nos dias 1º e 2 de fevereiro, a partir de 21h, quando desfilam as escolas dos grupos de acesso B e A, respectivamente, e no dia 3 de fevereiro, é a vez do grupo especial, de acordo com a ordem a seguir:

1ª – Unidos do Alvorada – 20h às 21h10

2ª – Andanças de Ciganos – 21h20 às 22h30

3ª – Vila da Barra – 22h40 às 23h50

4ª – Reino Unido da Liberdade – 00h às 01h10

5ª – Mocidade Independente de Aparecida – 01h20 às 02h30

6ª – Grande Família – 02h40 às 03h50

7ª – Vitória Régia – 04h às 05h10

8ª – Dragões do Império – 05h20 às 06h30

Ainda no Sambódromo, no dia 5 de fevereiro, será realizada a apuração das notas das escolas de samba: 10h do acesso A e B e, 14h, do grupo especial. De acordo com o secretário de estado de Cultura e Economia Criativa, Marco Apolo Muniz, a festa promove uma grande integração cultural para a população do Amazonas.

“O Governo do Amazonas realiza mais um Carnaval na Floresta com a integração de todas as secretarias. Tudo isso é para assegurar aos foliões uma excelente festa e aquecer a economia, a partir da geração de emprego e renda”, destacou Marcos Apolo.

Carnaboi

Dando continuidade à programação do Carnaval na Floresta 2024, o Carnaboi e os esquentas da festa que abre a temporada bovina, acontecem no Centro de Convenções Studio 5, no Distrito Industrial, com entrada gratuita. Portanto, os esquentas do Carnaboi acontecem de 5 a 7 de fevereiro, na plenária do Studio 5, das 19h às 23h30. E a festa propriamente dita, o Carnaboi 2024, será nos dias 9 e 10 de fevereiro, das 19h às 2h30, no pavilhão do Centro de Convenções.

Carnaval do Povão

Contribuindo com a descentralização das ações carnavalescas, pelo segundo ano consecutivo, a Zona Norte de Manaus recebe o Carnaval do Povão, no Parque Amazonino Mendes, no Novo Aleixo. Do dia 16 a 18 de fevereiro, se apresentarão, na alameda Alphaville, as escolas do grupo experimental do Carnaval de Manaus.

As ruas da cidade e os municípios também se vestem de folia. Por meio de edital, 51 blocos de Carnaval de pequeno, médio e grande porte, na capital e interior, foram contemplados com o apoio cultural do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Foto: Arthur Castro/Secom

A programação completa poderá ser acessada no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), onde serão feitas as atualizações semanais, bem como um roteiro dos blocos de carnaval de rua e as atrações musicais dos eventos citados.

Forças de Segurança

Para garantir a segurança dos foliões nos eventos carnavalescos, as Forças de Segurança e Salvamento permanecerão nas ruas 24 horas por dia, tanto em Manaus, quanto nas cidades do interior do Amazonas.

Atuarão efetivos integrados das Polícias Militar (PMAM) e Polícia Civil (PC-AM), Corpo de Bombeiros (CBMAM) e as equipes da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Na competência da Polícia Militar, 2.500 policiais realizarão o policiamento na capital para garantir mais segurança para a população.

“Todas as nossas tropas, em todas as modalidades de policiamento estarão atuando. Esse policiamento vai acontecer não só nos pontos de festa, mas em toda a cidade. Junto com os outros órgãos de segurança, vamos garantir uma celebração tranquila para todos”, disse o comandante geral da Polícia Militar, coronel Klinger Paiva.

Além disso, a SSP-AM vai desencadear a Central Integrada de Fiscalização (CIF), que vai percorrer várias zonas de Manaus para dar cumprimento às Portarias de Carnaval e Grandes Eventos.

Permanência de crianças e adolescentes

Crianças de até 12 anos não poderão assistir ao desfile das escolas de samba no Centro de Convenções. Para as crianças de 5 a 12 anos que irão desfilar, será necessário ter alvará e documentação do Juizado da Infância e da Juventude Infracional. A decisão foi alinhada pelo Juizado com os órgãos do Governo do Estado, a União dos Blocos de Carnaval e demais instituições de proteção das crianças e adolescentes.

Os adolescentes de 12 a 18 anos deverão portar documento de identificação com foto para assistir e permanecer nos desfiles de escolas de samba, além de estarem acompanhados.

Campanha contra assédio e violência

Para prevenir violações de direitos humanos e conscientizar a população, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), vai levar para as ruas a campanha “Carnaval na Floresta – Livre de Assédio e Preconceito”. Durante todo o período carnavalesco, serão realizadas ações nas principais bandas e blocos de rua, além do Desfile das Escolas de Samba de Manaus e o Carnaboi 2024.

Leia mais

Com chegada do Carnaval, FVS emite alertas para risco de doenças no período de folia

Carnaval tem projeção de alta nas vendas em bares e restaurantes

Desfiles das escolas, Carnaboi e Carnaval do Povão em Manaus com datas confirmadas