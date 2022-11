Bloco sapatônica abre pré-temporada de Carnaval no próximo sábado

Manaus (AM)- Iniciando a pré-temporada de Carnaval, o Bloco Sapatônica acontece no próximo sábado (26), no Curupira Mãe do Mato, Centro de Manaus. O 2º lote de ingressos já está à venda.

Segundo a organizadora do bloco e produtora, Loren Lunière, o Sapatônica é direcionado para mulheres lésbicas e todas do gênero feminino. A ideia é ser um espaço de pertencimento, proporcionando visibilidade e um encontro entre público e artistas, ao mesmo passo que o entretenimento também é usado como ato político e ferramenta de transformação social.

“As relações homoafetivas entre as mulheres estão cada vez mais libertas. Assim, mulheres que se amam estão saindo do armário e ocupando posições na sociedade com muito orgulho. Precisamos colocar em pauta a liberdade dos nossos corpos e a quebra da vulnerabilidade feminina. Queremos quebrar a cultura do assédio e estupro dos corpos femininos, a lesbofobia, a transfobia e a bifobia. Por isso, mulheres Bissexuais e Transsexuais também são bem vindas à Sapatônica”, declarou.

O line-up conta com a Dj Ana Lâmego, Dj LLLuaninha, Egda com participação especial de Sants, Márcio Novo e DJ Thai. Os ingressos para o 2º lote custam R$ 45 e estão à venda no site Shotgun.

Para Márcia Novo, uma das atrações do evento, o Sapatônica é uma festa onde lésbicas e todas do gênero feminino podem se sentir seguras para serem livres e se divirtirem à vontade.

“É o segundo ano que eu estou participando, sou madrinha e tenho muito orgulho de fazer parte desse movimento. É um bloco que transborda amor e liberdade. Eu estou preparando um repertório muito animado com retrospectiva de alguns clássicos do Carnaval da década de 90, vou apresentar meu novo trabalho ‘I Love U, mas não fresque não’, muito brega e muita frescação para agitar o público”, afirmou.

O Sapatônica inicia a partir das 20h, no Curupira Mãe do Mato localizado na avenida 7 de setembro, Centro. A classificação etária é para maiores de 18 anos.

