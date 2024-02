Banda Di Bubuia comandará Bloquinho Kids em Manaus

Manaus (AM) — Após o sucesso do primeiro Carnaval Kids da Casa de Praia Zezinho Corrêa, a Banda Di Bubuia comandará o Bloquinho Kids, na Feira de Artesanato, localizada no Calçadão da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

“Vamos colocar todos para pular que nem Pipoca, com músicas próprias para elas. Aos pais que estão preocupados com a segurança das músicas, não se preocupem, zelamos pelo repertório de qualidade e com letras educacionais. As marchinhas de carnaval receberam outras letras, tudo isso para que elas cantem letras para elas e presando o bem-estar da família”, conta Milena di Castro, vocalista e compositora da banda.

A Banda Di Bubuia, que nesse ano completará 24 anos de existência, há 18 anos faz música exclusivamente para crianças, é formada pelos professores de música: Milena di Castro (vocal e latas), Marcos Chaves (baixo, vocal e latas), Voulner Sá (bateria e percurssão), Márcio Aguiar (violão de 12 cordas), Fabrício Rodrigues (guitarra), Frank Saboia (guitarra), Fabricinho Rodrigues (teclado), Moleke Percussa (percussão), Leonardo Pimentel (percussão), Thiago Leão (percussão e bateria) e a equipe de produção é comandada pela Rafaela Raposo.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

*Com informações da assessoria

