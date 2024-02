Carnaval: saiba como curar a ressaca com líquidos e alimentos naturais

Principal manifestação cultural do Brasil, o Carnaval é marcado por fantasias, desfiles, bloquinhos e muita folia. A diversão envolve não só muito samba, mas também pode incluir alimentos variados e bebidas alcoólicas. Mas para além da brincadeira, o que fazer quando se exagera na cerveja ou nos drinks e bate aquela ressaca do dia seguinte? Felizmente, é possível amenizar sintomas só com líquidos e alimentos naturais. Veja como.

“Quando se ingere álcool em excesso, aumenta-se a inflamação do corpo, o fígado enfrenta dificuldades para metabolizar o que foi consumido, o rim também sofre para filtrar a substância, dificultando que ela seja expelida na urina. Essas são algumas explicações para aqueles sintomas da ressaca, como dor de cabeça, fadiga e enjoo”, explica o nutricionista e professor do curso técnico em Nutrição e Dietética do Centro de Ensino Técnico (Centec), Wennys Carvalho.

Quando se fala em líquidos para ajudar não só a curar a ressaca, mas também prevenir seus sintomas, o mais conhecido, sem dúvidas, é a própria água mineral. Especialistas costumam indicar que se tome um copo com água para cada copo com uma bebida alcoólica. “A ressaca acontece também porque o álcool contribui para desidratação do corpo, o que causa mal-estar”, afirma o nutricionista.

Outra opção clássica é a água de coco. Wennys explica que o líquido tem um forte poder de hidratação e possui uma série de nutrientes importantes para o corpo. Dentre eles, carboidratos, cálcio e potássio. Além disso, a bebida é um diurético natural, ou seja, ajuda a eliminar as toxinas do álcool pela urina.

Sucos

Menos conhecidos, mas também muito efetivos contra a ressaca, os chamados ‘smoothies’ (sucos) de fruta batidos com verduras, legumes ou tubérculos podem facilmente ser preparados em casa. “Uma dessas combinações é o suco de abacaxi [duas fatias médias] com couve e hortelã para um copo com 200 ml de água, feito no liquidificador. O abacaxi, além de trazer um gosto mais doce para a bebida, é rico em vitamina C e antioxidantes. A couve tem vitaminas A, C e K, que fortalecem a defesa imunológica. Já a hortelã, além de ajudar na digestão, reduz o enjoo”, explica.

Para quem prefere outra mistura, uma combinação que também dá certo é a do melão com pepino e/ou hortelã. A fruta é cheia de água e auxilia no combate à desidratação. Além disso, melhora o sistema imune e ajuda a eliminar toxinas. Ingredientes: meio pepino descascado, uma fatia média de melão, um copo com 200 ml de água e hortelã a gosto. O preparo é no liquidificador.

Alimentos

De acordo com o nutricionista, é sempre importante não ingerir álcool com o estômago vazio. “Isso faz com que a bebida seja absorvida mais rapidamente, o que vai causar mal-estar mais rapidamente no corpo, especialmente se houver consumo em excesso”, orienta.

Quando já se está com ressaca, os melhores alimentos naturais para reduzir os sintomas são justamente as frutas. A preferência deve ser por aquelas ricas em água e que ajudam na eliminação de toxinas. Algumas são: morango, abacaxi, melão e melancia.

O consumo excessivo de álcool também pode causar uma queda da glicose no sangue, que é a principal fonte de energia do corpo. Além disso, pode prejudicar o funcionamento do fígado, que é o órgão responsável por metabolizar e eliminar o álcool do organismo. Por isso, é recomendado consumir alimentos que possam fornecer energia, proteína, fibras e antioxidantes, que podem ajudar a recuperar a saúde do fígado e do corpo em geral. Alguns exemplos são: ovo, que contém proteína de alta qualidade, que repara os tecidos, e colina, que melhora a memória, a concentração e a saúde do fígado; banana: com carboidratos que fornecem energia, potássio, que regula a pressão, os músculos e os rins, e triptofano, que produz serotonina, que melhora o humor e o bem-estar. Outra dica é a aveia, rica em fibras solúveis, que regulam o intestino e previnem a diarreia, além de betaglucana, que reduz o colesterol e a inflamação, e vitaminas do complexo B, que ajudam no metabolismo do álcool e no sistema nervoso.

Uso abusivo

Em setembro de 2023, o Ministério da Saúde publicou novos dados da pesquisa Vigitel sobre o uso exagerado de álcool na população brasileira. Segundo levantamento, entre 2010 e 2023, o consumo abusivo de bebidas alcoólicas, no país, cresceu de 18,1% para 20,8%. No mesmo período, entre os homens, cresceu de 25% para 27,3%. Já entre as mulheres, de 10,5% para 15,2%.

*Com informações da assessoria.

