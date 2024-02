Irmã de Léo Moura é presa por venda de ingressos falsos para Sapucaí

Histórico de golpes da irmã do ex-jogador é grande, segundo a polícia

Irmã do ex-jogador Léo Moura, Lívia Moura foi presa na tarde da terça-feira (13), no Rio de Janeiro por aplicar golpes, ela está sendo acusada de suspeita de estelionato, por vender entradas falsas para camarotes na Sapucaí.

Cerca de 20 pessoas foram até a delegacia registrar queixa contra a irmã do ex-jogador que estava foragida está não é a primeira acusação de golpes contra Lívia, em 2022 ela foi acusada de clonar o site do Rock In Rio e vender ingressos falsos para várias pessoas.

Segundo testemunhas Lívia cobrava cerca de R$ 5 mil no ingresso para duas pessoas nos camarotes da Sapucaí.

Em publicação no Instagram o ex-jogador se pronunciou sobre as acusações contra a irmã: “Os problemas da minha irmã são absolutamente dela, infelizmente para a tristeza da família”.

“Não me envolvo e nem compactuo com isso. Se errou, que pague pelos erros e não cometa novamente. Tenho minha família e um nome que zelo por muitos anos. Estamos tristes pelo acontecido porque somos humanos, mas estamos e ficaremos sempre do lado que é certo”, afirmou o ex-jogador em suas redes sociais.

Em 2017 Lívia aplicou um golpe no jogador Renato Augusto, que atualmente joga pelo Fluminense, na época ela foi contratada para organizar uma festa para a família do jogador onde contrataria algumas atrações musicais como Thiaguinho o prejuízo do atleta foi em torno de

R$ 200 mil reais já que a festa não aconteceu.

Foto: Polícia Civil/ RJ

*Com informações do g1

