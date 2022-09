Suspeita de golpe no Rock in Rio, irmã de Léo Moura está foragida

Os agentes foram na casa da irmã do jogador, em Jacarepaguá, zoa oeste do Rio, nesta manhã, mas não a encontraram

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) cumpre, nesta segunda-feira (5), mandado de prisão contra Lívia Moura, irmã do ex-jogador de futebol Léo Moura. Lívia é acusada de estelionato na venda de ingressos do Rock in Rio, como revelou o colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Os agentes foram na casa da irmã do jogador, em Jacarepaguá, zoa oeste do Rio, nesta manhã, mas não a encontraram. Lívia é considerada, portanto, foragida.

A operação foi deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio. Uma das supostas vítimas procurou a polícia para denunciar o caso após ter transferido R$ 20,8 mil via Pix para a conta de Lívia, mas nunca ter recebido os ingressos.

As medidas cautelares, segundo o MP, têm o objetivo de cessar a fraude contra milhares de pessoas, vítimas do golpe aplicado pela investigada que podem superar a casa dos R$ 300 mil. “Foi determinada ainda, a apreensão de materiais de informática e telemática que serão submetidos a perícia”, informou.

No Instagram, Leo Moura afirmou que “os problemas da minha irmã são absolutamente dela, infelizmente para a tristeza da família”.

“Não me envolvo e nem [sic] compactuo com isso. Se errou, que pague pelos erros e não cometa novamente. Tenho minha família e um nome que zelo por muitos anos. Estamos tristes pelo acontecido porque somos humanos, mas estamos e ficaremos sempre do lado que é certo”, afirmou o ex-jogador.

