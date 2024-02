Comunidade na Zona Leste de Manaus recebe 140 atendimentos do MIT+ Cidadania da Aleam

Manaus (AM) – A 10ª edição do projeto Mobilização, Inclusão e Transformação (MIT) + Cidadania da Comissão de Relações Internacionais, Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), presidida pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos), contou com 140 atendimentos nesta sexta-feira (23), na Escola Estadual Cecília Ferreira da Silva, na comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

“Nosso objetivo foi aproximar os poderes Executivo e Legislativo da comunidade. Levar serviços, que a população estava precisando há anos. Essa é uma política pública de sucesso que tem o intuito de amenizar problemas nesta região da capital amazonense”, disse o deputado João Luiz.

Foto: Divulgação

O diretor da Escola Estadual Cecília Ferreira da Silva, Paulo Sérgio Ribeiro destacou que as ações do MIT + Cidadania são necessárias para a comunidade. “Fico muito feliz que esse projeto chegou aqui na nossa escola. Esperamos também que outras ações iguais a essa aconteçam aqui na Zona Leste”, frisou.

O cabeleireiro Raimar Carmo Farias, morador da comunidade Coliseu explicou que passou pela frente da escola estadual para comprar pão e viu o banner do MIT + Cidadania, perguntou sobre os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos e conseguiu resolver um problema no Registro de Nascimento, que estava pendente há 15 anos.

“Sou de Eirunepé e isso se torna muito mais difícil de resolver, mas consegui resolver meu problema em 10 minutos com a ação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) que estava acontecendo no MIT+ Cidadania”, pontuou Raimar Farias.

A ação contou com o apoio das concessionárias Amazonas Energia e Águas de Manaus, com regularização de débitos, troca de titularidade, emissão de faturas e tarifa social, da DPE-AM, por meio da justiça itinerante, como solicitação de segunda via de nascimento, divórcio, guarda, investigação de paternidade e dentre outros, da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), por meio de atividade física, Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com aferição de pressão teste de glicemia, optometrista (exame de vista) e Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), com orientações de segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito, e dentre outros.

*Com informações da assessoria

