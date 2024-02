Diálogo com moradores e trabalhadores marcam percurso do deputado João Luiz na BR-319

Manaus (AM) – Com mais de 690 quilômetros percorridos de carro de Manaus até o município de Humaitá, o deputado estadual João Luiz (Republicanos) iniciou na última segunda-feira (12), uma extensa agenda pela rodovia interestadual BR-319, que liga o Amazonas a Rondônia.

O parlamentar ressaltou que o objetivo da viagem foi conversar, ouvir demandas, sentir na pele o dia a dia dos moradores e trabalhadores da rodovia.

“No início do trecho onde está pavimentado na região do Careiro da Várzea conversamos com alguns caminhoneiros e ao longo da BR-319 fizemos reuniões com as pessoas, entramos nas casas dos moradores, ouvimos os proprietários de pousadas, de restaurante e durante o trajeto percebemos a sensibilidade de quem pisa e mora na 319. Fizemos questão de vir pela rodovia, pois temos a esperança que ela seja pavimentada”, explicou o deputado.

João Luiz pontuou que passou sobre as pontes quebradas nos Rios Curuçá e Autaz Mirim, no trecho do meio da rodovia dirigiu pela lama em locais extremamente críticos, onde parou para dialogar com trabalhadores que estavam aguardando as condições de trafegabilidade melhorarem para seguir o caminho na interestadual.

Em um dos casos, um dos caminhoneiros relatou que durante o período que a rodovia está seca dirigir é ótimo, no entanto, no período de chuva fica mais complexo conduzir os veículos pela BR-319.

O proprietário de uma pousada no “Trecho do Meio” da rodovia, conhecido como “Matuto da BR-319”, relatou que uma das maiores dificuldades da região é o acesso à educação.

“Estamos lutando para melhorar o acesso à escola. Ano passado uma professora veio dar aula aqui, mas desistiu. Isso é uma das coisas que estamos precisando aqui para as nossas crianças”, comentou Matuto.

Agenda

Nesta terça-feira (13), o deputado João Luiz entregou equipamentos para mototaxistas de Humaitá, por meio de emenda parlamentar. O republicano também esteve no Pelotão Mirim, localizado no 4° Batalhão da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e na Casa de Apoio do Idoso, onde destinou emendas parlamentares.

