‘Movimente Manaus’ promete oferecer diversão, saúde e qualidade de vida para amazonenses

Evento gratuito contará com aulas funcionais, danças e show musical no ritmo do “dois pra lá e dois pra cá”

Manaus (AM) — Com aulas funcionais, danças e show musical no ritmo do “dois pra lá e dois pra cá”, ocorre, no dia 1º de maio, das 16h às 23h, a primeira edição do “MOVe” (Movimente Manaus). O evento será realizado no Centro Social Urbano do Parque 10 (CSU Parque 10) e tem como proposta oferecer para toda a família atividades com muita diversão, entretenimento e qualidade de vida.

Segundo o produtor cultural e diretor da empresa Eco Musical, Erick Guimarães, o evento contará com a participação de diversos profissionais, além do grande show com o cantor Carlos Batata. “Para abrilhantar o evento teremos mais de 10 profissionais entre professores e instrutores, além de um grande show musical com ritmos dos maiores sucessos dos Bois Bumbás Garantido e Caprichoso.”

Erick destaca que a coordenação de dança ficará a cargo do comendador da dança no Brasil, Marcio Prata. Ainda segundo ele, além de segurança privada, bombeiros civis, o evento contará com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e órgãos competentes.

Kits

Kits personalizados do evento como camisa, viseira e voucher com águas e frutas serão oferecidos para quem desejar ir a caráter.

O produtor ressalta que o evento é Gratuito e o kit não é obrigatório. No entanto, quem tiver interesse em adquirir o kit, basta entrar em contato pelos canais oficiais da @eCOMUSICALL (Instagram), pelo WhatsApp (92) 98244-0400 ou efetuar a compra pelo site e para receber um desconto nas compras basta digitar move 2024 no cupom de desconto no endereço www.bomingresso.com.br

MOVe

A ideia do projeto MOVe surgiu em 2019, no entanto, em 2023 foi contemplado em 1º lugar no Módulo Dança através do chamamento público de incentivo a cultura Lei Paulo Gustavo (lei 195/2022), do Governo Federal. E para o ano de 2024, será realizado no CSU do Parque 10 com o apoio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), da Prefeitura de Manaus, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Espaço com acessibilidade

A empresa disponibilizará um espaço demarcado para conferir acessibilidade aos cadeirantes, pessoas com deficiência (PCDs), pessoas com comorbidades e demais pessoas do grupo.

O Move promete oferecer uma tarde e uma noite completa de atividades para quem deseja dar os primeiros passos ao “Não ao Sedentarismo” e poder usar o entorno do Centro Social Urbano para uma “caminhada ou corridinha” além de usufruir das danças, funcionais e o show musical.

Profissionais

Prerrogativa de participação para professores, profissionais da área de saúde, universitários, Prouni e alunos da rede pública se ensino: os mesmos podem se cadastrar para receber um kit com uma viseira e águas com a quantidade estipulada pelo evento, que será entregue somente no dia via comprovações cadastrais.

Para participar, os mesmos devem preencher o formulário através do link https://mail.google.com/mail/u/0/#all/FMfcgzGxRxMfJtTgQMdGLgVFPhgtCDWN

O preenchimento do formulário é obrigatório e a entrega do kit é intransferível. Não serão entregues a terceiros mesmo com apresentação de documentos. Então cadastre-se agora mesmo, pois serão somente 50 brindes.

