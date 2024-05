Operação Dia das Mães apreende mais de 1,5 tonelada de produtos irregulares em loja no Centro de Manaus

Material retirado do mercado, um total de 5.919 itens, não possuía certificação do Inmetro

Uma operação especial do Dia das Mães, deflagrada pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), resultou na apreensão de mais de 1,5 tonelada de produtos irregulares em uma loja localizada no Centro de Manaus, nesta quinta-feira (9). O material retirado do mercado, um total de 5.919 itens, não possuía certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Entre os itens apreendidos estão eletrônicos de baixa tensão (secador, chapinha e modelador de cabelo e barbeador elétrico), material escolar, ventilador, brinquedos, tomadas (plugues), filtros de linha, lâmpadas e fitas de LED e produtos têxtil.

Dos 5.919 produtos irregulares, 400 são eletrônicos de baixa tensão: 169 unidades de secador de cabelo; 95 chapinhas de cabelo; 63 máquinas de enrolar cabelo e 73 barbeadores elétricos.

De acordo com o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho, sem a devida certificação, os produtos devem ser retirados de circulação por oferecer risco à vida dos consumidores, podendo causar até incêndio.

“No caso dos eletrônicos de baixa-tensão, os consumidores devem ficar atentos quanto à obrigatoriedade da existência do selo do Inmetro. Essa certificação comprova que os produtos atendem as normas do Inmetro, evidencia que foram testados e atendem os requisitos mínimos de segurança”, ressaltou Renato Marinho, ao acrescentar que o selo garante a qualidade e a segurança do produto.

O estabelecimento em que foram constatadas as irregularidades terá um prazo de dez dias para apresentar defesa junto ao Ipem-AM, sob pena de multas que variam de R$ 1 mil a R$ 1,5 milhão.

Mais itens apreendidos

Além dos eletrônicos de baixa tensão, foram apreendidos estojos escolares; ventiladores da marca Bruno; mini games; tomadas; extensão elétrica; lâmpadas LED e fitas de LED; e toucas de cabelo. Todo esse material não apresentava o selo Inmetro. Em relação às tomadas e extensão elétrica, os fiscais constataram a presença de liga ferrosa, o que pode causar curto-circuito e até incêndios. As toucas de cabelo, classificadas como produtos têxtil, não possuíam informações obrigatórias sobre origem, cuidados e conservação, e composição do tecido, conforme exigidas pela legislação em vigência.

Operação especial

Realizada no período de 6 a 9 de maio, a operação especial Dia das Mães fiscalizou 6.338 produtos. A força-tarefa do Setor de Pré-medidos (produtos embalados na ausência do consumidor) e do Departamento de Conformidade (Dconf) verificou se itens entre os mais procurados para presentear as mães estavam dentro dos padrões das legislações em vigência e certificados com o selo do Inmetro.

Técnicos do setor de pré-medidos coletaram sete tipos de cosméticos, de sete marcas, e os submeteram a ensaios no laboratório do Ipem-AM, onde foram verificados se a quantidade informada na embalagem do produto correspondia ao indicado na balança. Um total de 91 itens – condicionador, desodorante, sabonete líquido facial, óleo corporal, creme de pentear, hidratante e esfoliante – foi periciado. Não houve reprovação.

Já na área do Dconf, os agentes visitaram 21 estabelecimentos comerciais e analisaram 752 produtos eletrônicos de baixa-tensão, como depiladores elétricos, chapinhas térmicas, ferro de enrolar cabelo e secadores de cabelo.

Ouvidoria

Os consumidores que desconfiarem de possíveis irregularidades ou desejarem tirar dúvidas podem entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-AM no número 0800 092 2020 e no WhatsApp 99261-7143, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo site: https://ipem.am.gov.br/ouvidoria/, e pelas redes sociais do órgão: Instagram – @ipem.amoficial; Facebook – Ipem Amazonas e Twitter – @ipemamoficial.

*Com informações da assessoria.

