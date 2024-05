Em Manaus, grandes vozes femininas realizam shows gratuitos em homenagem ao Dia das Mães

Manaus (AM) — A partir desta quinta-feira, dia 9 de maio, às 19h, o Shopping Manaus ViaNorte será palco de uma programação especial em homenagem ao Dia das Mães. Intitulada “Minha Mãe Pode Tudo”, a campanha promoverá quatro shows gratuitos com grandes vozes femininas.

Com sucessos inesquecíveis de Joelma, a artista Lucinha Silva abrirá a programação nesta quinta-feira (9). Babi Ferreira, na sexta-feira (10), com voz e violão, apresentará músicas da eterna Marília Mendonça.

A programação do final de semana segue com Júlia Carvalho, no sábado (11), e seu especial da Simone Mendes. No domingo (12), Alê Silva encerra o evento com o espetáculo “Minhas Mãe Pode Tudo” em homenagem à sambista Alcione.

“A programação ‘Minha Mãe Pode Tudo’ foi pensada para trazer um brilho diferente no Dia das Mães. Uma programação gratuita destinada a elas, que devem ser lembradas todos os dias. É aquele ‘presentão’ prolongado para homenagear todas as mulheres”, esclarece Vinícius Teixeira, gerente de marketing do Manaus ViaNorte.

Para presentes além do convencional, a Jaraqui Tattoo, em parceria com o Shopping Manaus ViaNorte, promoverá o maior Flash Day do Norte. Sob o comando de vários tatuadores famosos em Manaus, como Janderson Castro, Vick Mercês, Karlos Macedo, Ramon e Guilherme Andrade, a ação oferecerá tatuagens a partir de R$ 79,90. E, para cada mãe e filha que fizerem uma tatuagem juntas, receberão um brinde especial.

Além de toda a programação especial promovida em homenagem ao Dia das Mães, as lojas do centro de compras oferecem descontos e condições especiais para essa data comemorativa.

Sobre o Shopping Manaus ViaNorte

Administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Shopping Manaus ViaNorte reúne tudo em um só lugar. Com mais de 60 mil m², o centro de compras abriga mais de 130 operações entre lojas, quiosques, serviços, entretenimento e restaurantes. Incluindo grandes marcas como Havan, Riachuelo, Ravanelli, Polo Wear e Subway.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

’Mães que amam ler’: Editora oferece 20% de desconto para celebrar o Dia das Mães

Em Manaus, ‘Cervejada’ do Blog Azul vai receber doações para vítimas das enchentes no RS

Programação especial ‘Chapéu Maluco’ voltada para adolescentes de 12 a 14 anos em Manaus