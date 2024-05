Brasileirão Feminino A2: Em duelos no Nordeste, 3B empata e Recanto sofre revés

Manaus (AM) – Duas equipes amazonenses jogaram no Nordeste, neste sábado(11), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Em Bonito(PE), o 3B empatou com o Sport, por 2 a 2, e seguiu como líder do grupo B, com 13 pontos. Em Caucaia(CE), o Recanto foi derrotado pelo Fortaleza, por 7 a 0 e, com o resultado negativo, não tem mais chances de classificação para o mata-mata.

Sport 2×2 3B

Logo no início, aos quatro minutos, Gabi abriu o placar para as Feras. Aos 20 minutos, a equipe amazonense perdeu Rock, expulsa pelo segundo cartão amarelo. Com a vantagem numérica, o Sport foi ao ataque e empatou aos 33, com Lindinalva.

Mesmo com uma atleta a menos, as Feras marcaram o segundo. Nay balançou as redes aos dois minutos do segundo tempo. Na reta final, aos 38, Kaline igualou o marcador. Nos acréscimos, Janaína, do time pernambucano, também foi expulsa pelo segundo cartão amarelo.

Fortaleza 7×0 Recanto

A equipe amazonense visitou as Leoas e saiu derrotada do duelo. Natália, no primeiro lance da partida, abriu o placar. Aos oito, Bea ampliou e Verena marcou, aos 17, o terceiro do Fortaleza.

Na volta do intervalo, Bea fez mais um, aos dois minutos. Flávia Pissaia balançou as redes aos 28. Cinco minutos depois, Bea anotou seu hat-trick. Nos acréscimos, Erika deu números finais.

Próxima rodada

No sábado(18), o Recanto enfrenta o Sport, às 15h, no Carlos Zamith.

O 3B recebe, no domingo(19), na Arena da Amazônia, o Fortaleza, às 15h(Horário de Manaus).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Palmeiras recebe Athletico-PR disposto a reproduzir no Brasileirão o desempenho da Libertadores

Arena da Amazônia é palco da primeira vitória do Amazonas F.C. na Série B