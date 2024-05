Resgate encontra local onde caiu helicóptero do presidente do Irã

Equipes iranianas de resgate conseguiram confirmar o local exato da queda do helicóptero do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, e seguem para tentar encontrá-lo, após o incidente registrado mais cedo neste domingo (19). A informação é da Agência de Notícias da República Islâmica (Irna).

Ainda não há atualizações oficiais sobre o estado de saúde de Raisi, que viajava com outras autoridades, como o ministro das Relações Exteriores do Irã.

O helicóptero caiu na região de Varzaqan, quando o presidente retornava de um compromisso oficial para inaugurar uma represa. A equipe de resgate enfrentou dificuldades ao longo do dia para acessar o local, devido a fortes ventos e chuvas na região. O horário também atrapalha, pois é madrugada de segunda-feira (20) no Irã.

Uma pessoa ligada ao governo iraniano disse à agência de notícias Reuters ter esperança, mas considerar as informações “preocupantes”.

Vídeo antes do acidente

A mídia internacional divulgou um vídeo do presidente iraniano dentro do helicóptero antes do acidente. Na gravação, é possível ver o presidente com ao menos outras duas pessoas. Em certo momento, ele olha a vista pela janela. Depois, há uma imagem de Raisi cumprimentando outras autoridades.

A agência Tasnim News informou que, além do avião de Raisi, outros dois acompanhavam o comboio presidencial, e alguns companheiros de viagem do presidente teriam conseguido entrar em contato com uma central de aviação.

“O estimado presidente e a empresa estavam voltando a bordo de alguns helicópteros, e um dos helicópteros foi forçado a fazer um pouso forçado devido ao mau tempo e à neblina”, afirmou o ministro do Interior do Irã, Ahmad Vahidi, à TV estatal do país.

