Eleição do Sindicato dos Músicos do Amazonas acontece no dia 28 de junho deste ano

A eleição para o Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Amazonas (SINDMAM) já tem data definida: no dia 28 de junho deste ano, das 9h às 17h, no Centro Cultural Palácio da Justiça, localizado no Centro Histórico de Manaus, músicos definem a diretoria da retomada da entidade.

Na última quarta-feira (22), em assembleia-geral realizada na sede do Sindicato, três músicos afiliados assumiram o compromisso de conduzir a entidade nesse período de transição: Maestro Everaldo Barbosa, foi escolhido o presidente da junta, a cantora Lírica Sra. Amanda Aparício, e o Sr. Jonatan Gonzales.

“O Sindicato dos Músicos estava inerte nestes mais de 2 anos. Então, propus ao presidente que convocasse uma assembleia para elegermos uma Junta Governativa para iniciar o processo de retomada do sindicato. O edital de eleição será lançado hoje no perfil oficial do Sindicato dos Músicos do Amazonas no Instagram”, explicou Everaldo Barbosa, que detalhou quais serão os principais objetivos da nova gestão.

“Esperamos que a nova diretoria, primeiramente, fortaleça o movimento sindical dos músicos, trazendo benefícios e assegurando direitos essenciais para a subsistência dos trabalhadores da música, não só em Manaus, em todo o estado do Amazonas”, completou o maestro.

Atualmente, o Sindicato de Músicos do Amazonas possui mais de 300 sindicalizados em seu quadro de filiados. A Junta Governativa tenta mobilizar e convocar toda a categoria a se unir neste momento de retomada e de fortalecimento da entidade.

O presidente do Sindmam, Jonatan Gonzales, destacou que a pedido de retomada do sindicato veio do ex-Conselheiro Estadual de Cultura, maestro Everaldo, para que “pudéssemos retomar o nosso combativo sindicato”, disse.

