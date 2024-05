VÍDEO: Neymar mostra jatos e alimentos enviados ao Rio Grande do Sul

Jogador emprestou aviões e helicóptero para ajuda humanitária às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Neymar confirmou em suas redes sociais que colocou aeronaves à disposição da ajuda humanitária em prol das vítimas da catástrofe no Rio Grande do Sul. O jogador ressalta que a publicação tem o objetivo de incentivar mais pessoas a participarem da corrente de solidariedade.

“Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar NUNCA é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração.

Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz .. faz pelo coração e não por engajamento.

Então, este post é pra incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem.

Desde já agradeço aos pilotos das minhas aeronaves e todas as pessoas envolvidas. Tô aqui de longe orando pra que tudo volte ao normal … meu pai está cuidado e dando todo auxílio possível”, escreveu Neymar em sua conta no Instagram.

Neymar mostra jatos e alimentos enviados ao Rio Grande do Sul pic.twitter.com/5whv3IlJ8R — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 7, 2024

O craque brasileiro postou, também, alguns vídeos onde mostra caixas com suprimentos sendo colocadas em um de seus jatos. No galpão onde as doações estão sendo armazenadas, é possível ver uma grande quantidade de alimentos e produtos de higiene pessoal.

Antes da confirmação de Neymar por meio de suas redes sociais, a influenciadora digital, Tata Estaniecki, havia postado um agradecimento ao jogador pela ajuda com o transporte aéreo de suprimentos enviados ao Rio Grande do Sul.

“Quero agradecer aqui porque o helicóptero que a gente estava atrás, o Neymar vai mandar. Ele vai ajudar. Já estão ajudando com jatos e muitas coisas. O que seria da gente se não fosse a gente”, contou a influenciadora, que, horas antes, havia postado um pedido de ajuda com o transporte aéreo de suprimentos arrecadados ao sul do país.

“A cidade de Eldorado do Sul tem pessoas ilhadas, sem comer e sem água para beber. Nós temos tudo, temos combustível, piloto e os suprimentos. Precisamos apenas do helicóptero. Quem puder emprestar, vai ajudar muito”, disse Tata.

A esposa do também influenciador digital, Julio Cocielo, usa suas redes para auxiliar na campanha solidária que arrecada alimentos, materiais de higiene pessoal e remédios para pessoas afetadas pela catástrofe no Rio Grande do Sul.

*Com informações da assessoria

