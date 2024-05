‘Albert Einstein’ é morto a tiros ao lado de igreja no Jorge Teixeira, em Manaus

Não há informações sobre a motivação do crime

Manaus (AM) – Um homem identificado como Albert Einstein, de 44 anos, foi encontrado morto nesta sexta-feira (31), em um terreno próximo a uma igreja, localizada na rua Careiro Castanho, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Moradores relataram aos policiais que ouviram barulhos de tiros durante a madrugada, e quando amanheceu, a vítima foi encontrada sem vida na via pública. Albert apresentava marcas de tiros pelo corpo, além de ferimentos de arma branca.

Não há informações sobre a motivação do crime. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. O caso é investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

