NutriSUS alcança 100% de adesão no AM na Atenção Primária à Saúde

Manaus (AM) – O Amazonas alcançou a marca de 100% de adesão da estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó (NutriSUS), do Ministério da Saúde (MS), nos 62 municípios do estado no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS).

A estratégia tem como objetivo potencializar o pleno desenvolvimento infantil, a prevenção e o controle de carências nutricionais.

O estado é o pioneiro na adesão integral da estratégia. Durante a primeira etapa, 44 municípios manifestaram interesse e confirmaram adesão, correspondendo a mais de 28 mil crianças de 6 a 24 meses beneficiadas.

Os demais 18 municípios restantes entraram no processo, com a definição de coordenadores e equipes para o desenvolvimento das ações, sendo possível até o fechamento do prazo do Ministério da Saúde, na quarta-feira (30/03), alcançar a participação de todos os municípios.

“O termo de pactuação foi assinado no ano passado junto ao Ministério da Saúde e já apresenta excelentes resultados, com a adesão de todo o Amazonas. O Governo faz a distribuição dos nutrientes e o estado encaminha aos municípios, além de orientar sobre a implementação” afirmou Anoar Samad, secretário de Estado de Saúde.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) identificou que 200 milhões de crianças menores de 5 anos, residentes em países em desenvolvimento, não atingem seu potencial de desenvolvimento, e a anemia é um dos fatores atribuídos a essa condição.

O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani) 2019 apontou o índice de 35% de ocorrência de anemia em crianças menores de 2 anos, na região Norte.

Para solucionar essa problemática, por meio de pesquisas especializadas na temática de nutrição e discussão nacional, foi adotada a suplementação de micronutrientes, que consiste na adição de uma mistura de vitaminas e minerais em pó em uma das refeições oferecidas para as crianças diariamente.

Os micronutrientes são embalados individualmente na forma de sachês.

A coordenadora estadual de alimentação e nutrição, Liane Figueiredo, explica que as ações e estratégias são desenvolvidas dentro da APS e que a adesão no Amazonas é resultado do trabalho em conjunto realizado com os gestores e profissionais de saúde para prevenir e reverter os cenários das deficiências de nutrientes no estado.

“O sachê é enviado para os municípios para que eles possam fazer as intervenções estratégicas, nas ações de prevenção e controle da anemia, entre outras deficiências nutricionais. O processo é dentro da Atenção Primária à Saúde, dessa forma a gente considera as deficiências nutricionais e juntamente como impactam na saúde. Observamos bem esse cenário epidemiológico nutricional brasileiro e esses são os grupos mais vulneráveis e agravamento da dupla da má nutrição”, disse a coordenadora.

Suplementação

A fortificação tem como objetivo potencializar o pleno desenvolvimento infantil, a prevenção e o controle da anemia e outras carências nutricionais por meio da suplementação com micronutrientes em pó (15 vitaminas e minerais).

A estratégia é tão efetiva quanto a suplementação com ferro na prevenção da anemia.

