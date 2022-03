Nadador do AM é medalha de prata no Gymnasiade Escolar

Manaus (AM)- O amazonense Caio Arcos, de 17 anos, conquistou duas medalhas de prata na seletiva nacional Jogos Escolares Mundiais – Gymnasiade 2022, nas provas de 50 e 200 metros costas.

O atleta que realiza seus treinos na piscina da Vila Olímpica de Manaus, complexo do Governo do Amazonas, administrado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), também bateu o recorde absoluto amazonense com as marcas que atingiu: 27s32 nos 50m e 2min06s53 nos 200m.

“Investir em atletas para o esporte olímpico faz parte das políticas públicas do Governo do Amazonas. Queremos que nossos atletas estejam sempre conquistando seus objetivos, para isso estaremos dando todo suporte para que eles participem de competições nacionais e internacionais”, destaca o diretor-presidente, Jorge Oliveira.

Sobre a sensação de ter representado o Amazonas mais uma vez em uma competição nacional, Caio Arcos afirma que foi muito gratificante ter representado o Amazonas em uma competição nacional.

“Fiquei muito feliz ao garantir mais duas medalhas e de bater o recorde absoluto. Essa conquista é resultado dos treinos e dedicação que tenho com esse esporte”, destacou Arcos.

A etapa de natação contou com atletas de todos os estados da federação, que competiram nos dias 29 e 30 de março, em mais de 15 eventos individuais. No total, 450 nadadores participaram da seletiva. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Esportes Escolares (CBDE).

