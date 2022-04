Tribunal do Crime: Homem que roubava casas tem dedos arrancados em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado apenas como Rodrigo, teve os dedos da mão direita decepados por membros de uma facção criminosa do bairro Praça 14 , na zona Sul de Manaus. O crime aconteceu no primeiro dia de abril.

Segundo informações, Rodrigo é viciado em drogas, morava com sua mãe e era acostumado a cometer pequenos furtos nas casas de moradores da região.

Após os crimes ele foi sequestrado, torturado, foi amarrado e os dedos decepados em um suposto Tribunal do crime.

Da última vez que entrou na casa de um morador em Petrópolis, ele foi flagrado por uma câmera de segurança saindo com uma bolsa cheia de produtos de uma vítima. Os traficantes decidiram entrar na casa da mãe dele, levaram pertences e ameaçaram a família. Rodrigo foi expulso do bairro de Petrópolis e foi morar com o seu pai.

Mesmo após ter sido espancado e torturado, ele voltou a cometer os mesmos crimes. Rodrigo não contava que seria pego pelo Tribunal do Crime do bairro.



