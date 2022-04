Ônibus é assaltado por trio violento na zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Na tarde desta segunda-feira (4), um ônibus de transporte coletivo da linha 042 foi assaltado por um trio. O crime aconteceu no bairro Baixada Fluminense na zona Norte de Manaus.

Segundo informações do cobrador do ônibus que não se identificou, os três homens entraram no transporte coletivo no Terminal 3 na cidade Nova, onde ele seguiria para o para conjunto Osvaldo Frota.

Ao chegarem em certo local da Baixada Fluminense, os criminosos anunciaram o assalto. Com armas e extremamente violentos, começaram a recolher pertences dos passageiros e o dinheiro da renda com o cobrador.

“Ao anunciarem que era um assalto começaram a ser cruéis e agiram brutalmente. Chegaram a bater nos passageiros. Também falavam que iam atirar no parceiro ( motorista ) caso eu não desse o dinheiro para eles e colocaram a arma na cabeça dele”, disse o cobrador revoltado com a insegurança.

Após o assalto fugiram por uma área de mata no bairro. O caso foi conduzido para o 6° Distrito Integrado de Polícia na zona Norte de Manaus onde motorista, cobrador e passageiros foram ouvidos e fizeram o Boletim de Ocorrência. O caso será investigado para localização dos suspeitos.

Edição Web: Bruna Oliveira

