Empreendedoras usam criatividade para vender ovos na páscoa em Manaus

Manaus (AM) – Com a chegada do mês de abril, os ares da páscoa começam a surgir e as pessoas já estão em busca de comprar os chocolates para saborear no dia 17 de abril. No entanto, alguns consumidores se depararam com preços exorbitantes dos ovos industrializados e dão prioridade para a compra dos ovos de páscoa artesanais.

Empreendedores estão aproveitando o momento da alta do preço dos ovos e por meio da criatividade, investem na confecção de ovos artesanais e levam uma boa renda. Jovens empresárias não perderam tempo e desde o fim de março, já divulgaram o cardápio pascal.

Um dos ovos disponíveis na Dondon Doces. Foto: Reprodução

Uma dessas empreendedoras é a confeiteira Lorena Machado, de 25 anos, proprietária da @dondondoces_. Investindo pela primeira vez na páscoa, a empresária começou o seu negócio em novembro de 2021 e está ansiosa para as encomendas do período.

Lorena Machado, proprietária da Dondon Doces. Foto: Reprodução

A confeiteira acredita que o segredo para o sucesso nesse período é se sobressair aos ovos industrializados, além de oferecer produtos de qualidade para o público.

“Trabalhamos com doces, então, pensar em fazer ovos para essa Páscoa de 2022 foi uma forma de agregar e trazer novos itens para nosso cardápio. Estudamos desde a marca de chocolate, até sabores e tipos de ovos como: ovos com casca de brownie, trufados, mini ovos, empadovo. Queremos oferecer um pouquinho de tudo”, revelou.

Na Dondon Doces, há uma variedade de sabores. Foto: Reprodução

Apesar de ser a sua estreia na venda de ovos de páscoa, Lorena mostra que está atenta as tendências e que no período pré-páscoa, lançou kits para degustação dos clientes, para que possam experimentar antes do período chegar.

“Promoções de pré-páscoa também foi uma das ideias adotadas nessa nossa primeira Páscoa. Nosso kit pré-páscoa proporciona que nosso cliente prove os sabores que vamos ter antes da páscoa chegar”, declara.

Investimento na páscoa

Com produtos de qualidade, Vitória aproveita o período da páscoa para ganhar uma renda. Foto: Arquivo Pessoal

A páscoa é tão lucrativa, que empreendedores aproveitam apenas o período para lucrar e após a data, deixam o avental e retomam a “vida normal”.

Uma dessas pessoas é a estudante de enfermagem Vitória Pompeu, 18 anos, que durante todo o ano deixa as panelas de lado e tira do armário para os doces apenas durante a páscoa, com o @docesdavivi.

Vitória conta que tudo começou durante a pandemia, na páscoa de 2021. Á época ela tinha 17 anos e queria uma renda extra. Sem muitas expectativas, o resultado foi surpreendente e teve um grande número de pedidos.

Sabores com frutas são alguns dos mais pedidos. Foto: Arquivo pessoal

“Iniciei as vendas de ovos durante a pandemia para ter uma renda extra, mas me surpreendi com o resultado, não iniciei com muitas expectativas e nem estava preparada para tantos pedidos. Todas as minhas expectativas foram superadas e tive uma ótima renda”.

A jovem empreendedora revela como é o processo durante a páscoa. Vitória faz a maior parte do trabalho sozinha e por isso, vive uma rotina cansativa com poucas horas de sono por dia. Apesar disso, agradar o paladar dos clientes e receber elogios, é o que faz o trabalho ser recompensador.

“Eu fazia a maior parte do trabalho sozinha, tinha ajuda vez ou outra, mas a maioria das vezes era comigo, acabava sendo bem cansativo. Dormia poucas horas por noite e passava o dia fazendo ovos. Mas no fim, foi gratificante ouvir elogios em relação aos meus ovos e o bom rendimento que tive, então sim! Valeu a pena”, conta Vitória.

Na páscoa, há uma alta procura. Foto: Arquivo pessoal

Com uma média de 180 a 200 ovos vendidos no ano que passou, a estudante conta que confeccionar os ovos não é tarefa fácil, e por esse motivo, ela escolheu investir apenas no período de páscoa. Afinal, teria que conciliar com as tarefas do seu dia a dia.

“Confeccionar doces exige muito tempo e dedicação, coisa que não posso oferecer muito no meu dia-a-dia. Faço apenas na páscoa para ter uma renda extra nesse período mesmo”, finalizou.

Transformando o negócio para a páscoa

Adaptar o negócio aos períodos do momento é uma das estratégias de crescimento dos empreendedores. A confeiteira Nathalie Corado, 28 anos, é dona de uma loja de Cookies, a @nati.serrie, que conta com mais de 10 mil seguidores nas redes sociais.

Natalie iniciou no ramo da confeitaria em dezembro de 2020, após ficar desempregada. Foto: Arquivo pessoal

Confeiteira de cookies conhecida em Manaus, a empreendedora aproveita o período da pascal desde 2021 e neste ano, não será diferente: ela irá adaptar os cookies para o ovo de páscoa.

A jovem iniciou no ramo da confeitaria em dezembro de 2020, após ficar desempregada. Com o dom de confeitar herdado da mãe, Natalie começou a produzir panetones na época do natal e depois de alguns cursos e testes, decidiu investir duramente na venda de cookies, já que é um setor com poucos confeiteiros especializados no produto.

Ovos de cookies. Foto: Arquivo pessoal

Os cookies viraram ‘carro chefe’ da confeitaria e com eles, ficou conhecida em Manaus pela qualidade e sabor. Por isso, não poderia de deixar de investir na páscoa e adaptar sua especialidade aos ovos artesanais

“Hoje, em grande parte, sou conhecida pelos cookies e isso me deixa muito feliz. Dito isso, eu não poderia deixar de acrescentá-los ao cardápio de Páscoa, pois muita gente é fã e é o sabor que mais tem saído até o momento”, revelou Natalie.

Além dos sabores de cookie, Natalie também trouxe sabores inovadores para o seu cardápio. Com uma mistura dos sucessos do ano passado, a confeiteira decidiu trazer novas opções neste ano.

“A ideia do cardápio é usar alguns sabores que fizeram sucesso na Páscoa passada, como o de brigadeiro e o de creme de quatro leites com geleia de frutas vermelhas; trazer alguns sabores como o de praliné de amendoim e o de oreo, dessa vez repaginados e outros novos, como o ovo cookie e o ovo brulée. Alguns sabores são diferentes, mas, ao mesmo tempo, simples”, destacou.

A dona da Natisserie fez questão de destacar que o seu objetivo é fazer o simples, mas bem produzido, para que os clientes possam criar uma memória afetiva com o produto.

“Os ingredientes usados na fabricação dos ovos são todos de primeira qualidade porque prezo sempre por ela, principalmente o chocolate, então a ideia é fazer o simples bem feito para que o cliente consuma e crie uma memória afetiva com eles”, finaliza a confeiteira.

