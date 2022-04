Fertilizante inovador é apresentado para Cooperativa indiana

Manaus (AM) – Em encontro na manhã desta quinta-feira (7), na sede da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), a Assessoria Técnica do Sistema Sepror recebeu o presidente da Cooperativa de Fertilizantes dos Agricultores Indianos (IFFCO, na sigla em inglês), Tarun Bhargava, para a apresentação da nanoureia líquida, fertilizante produzido pela Índia para ser utilizado no setor primário.

Estiveram na reunião ainda o presidente da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB/AM), Merched Chaar, e representantes de cooperativas do estado.

O novo produto é inédito e tem o objetivo de revolucionar a agricultura mundial, com potencial para substituir 13,7 milhões de toneladas do uso de ureia convencional até 2023.

A cooperativa indiana é considerada umas das maiores do mundo, e garante que o novo fertilizante vai substituir o uso de grânulos de ureia, um dos fertilizantes mais usados em todo o mundo.

O produto convencional é um dos nitrogenados mais importantes da Índia, com 82% do mercado local, está disponível a um dos preços mais baixos e possui um consumo anual de 33,6 milhões de toneladas.

Segundo o presidente da Cooperativa IFFCO, o fertilizante é um produto do século 21 e será mais barato que a granular.

“Há uma necessidade de manter o meio ambiente, como solo, ar e água, seguro para as gerações futuras, garantindo alimentos para todos”, disse Bhargava, que garantiu que o novo produto também deve reduzir a poluição ambiental causada pela ureia convencional.

Durante a reunião, ficou estabelecido que os representantes dos órgãos competentes farão os estudos para a possibilidade de abertura de uma fábrica do fertilizante no estado do Amazonas, assim como obter licença junto ao Governo Federal para a utilização do novo produto, junto às cadeias produtivas.

Para Merched Chaar, da OCB-AM, a reunião com os cooperados é um esforço conjunto de todos os interessados pela melhoria do setor primário para ajudar os trabalhadores rurais.

“Nós trouxemos este jovem presidente de cooperativa indiana para nos dizer como está sendo feita na Índia essa mudança de tecnologia e como obtiveram êxito. E, com essa situação de dificuldade para a compra de fertilizantes, estamos procurando uma saída para que a gente possa atender as demandas da agricultura do nosso estado”, afirmou o presidente.

Além de aumentar substancialmente a renda dos agricultores reduzindo os custos de insumos e armazenamento, a nanoureia líquida também promete aumentar o rendimento e a produtividade das colheitas em relação à ureia convencional.

