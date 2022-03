Fertilizantes e Autazes

No último final de semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, veio a público defender a mineração em terras indígenas para possibilitar a exploração de potássio no Vale do Rio Madeira

Com capacidade para produzir 4 milhões de toneladas de Cloreto de Potássio (KCl) por ano, o município de Autazes volta a ocupar o epicentro das expectativas nacionais com relação à exploração de uma gigantesca jazida de potássio em seu território, agora sob a pressão do conflito entre Rússia e Ucrânia no Leste Europeu.

No último final de semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, veio a público defender a mineração em terras indígenas para possibilitar a exploração de potássio no Vale do Rio Madeira em uma área abrangendo Autazes, detentor de uma jazida capaz de suprir 25% das demandas nacionais quanto aos fertilizantes.

A manifestação do presidente, como é do conhecimento geral, ocorreu em virtude da crise que se abateu sobre o Brasil com a interrupção do fornecimento de fertilizantes por parte da Rússia em razão do conflito com a Ucrânia.

Conforme o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), o Brasil é o terceiro maior consumidor mundial de potássio, um insumo fundamental para a sobrevivência do agronegócio e da agricultura como um todo.

Entende Bolsonaro que liberar a exploração da jazida de Autazes é ponto de honra, tendo em vista as altas demandas da economia brasileira e indo de encontro à manifestação do vice-presidente, general Hamilton Mourão, em evento na sede da Federação das Indústrias do Estado, ao pregar o aproveitamento do potássio de Autazes.

Neste momento, é importante que imediatamente a bancada federal do Amazonas e as lideranças empresariais do Estado se juntem no apoio à disposição do presidente acerca da questão do licenciamento para a mineração em áreas indígenas. Isso é urgente.

Leia mais:

Omar topa encarar Bolsonaro e Wilson e David partem para cima de Guedes

A ressaca e as festas de carnaval

Frente Parlamentar Evangélica promete dar o troco contra os jogos de azar