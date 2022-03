Lula: “Fábricas de fertilizantes foram fechadas por Temer e Bolsonaro”

A contestação do petista se dirigiu à ministra Tereza Cristina, que considerou um "erro do passado" o fim da fabricação dos insumos

Brasília (DF) – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou, na sexta-feira (4), a fala da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que disse que o Brasil cometeu um erro ao deixar de produzir fertilizantes no passado.

Lula lembrou, por meio de suas redes sociais, que a decisão de fechar as fábricas de fertilizantes foi tomada no governo do ex-presidente Michel Temer (MDB) e na atual gestão, de Jair Bolsonaro (PL).

A declaração da ministra ocorreu na última quarta-feira (2), em entrevista coletiva sobre os efeitos da crise entre Rússia e Ucrânia. O Brasil depende de fertilizante importado da Rússia e a ministra comentava exatamente esse aspecto do impacto na economia.

Segundo ela, a decisão foi tomada em um contexto no qual importar era mais barato do que produzir, e isso se configurou num equívoco ao paralisar a produção nacional de fertilizantes usados na agricultura.

Agora, diante do conflito no Leste Europeu, as importações ficaram comprometidas, num ambiente em que o Brasil não é autossuficiente e que impacta diretamente no preço dos alimentos.

O Brasil hoje importa 85% dos fertilizantes que utiliza, e a Rússia responde por 23% dessas importações.

*Com informações do Metrópoles

