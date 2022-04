Servidor da SES-AM com deficiência visual utiliza sistema Braille para desempenhar funções

Manaus (AM) – No Dia Nacional do Braille, celebrado nesta sexta-feira (8), a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) conta a história do servidor Antônio Oliveira Honório, de 54 anos, que é deficiente visual e usa o sistema Braille para desempenhar atividades na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Rodrigues, na zona norte de Manaus.

Natural de Lábrea (a 702 quilômetros da capital), casado e pai de quatro filhos, Antônio perdeu a visão aos 20 anos devido à atrofia do nervo óptico bilateral, que comprometeu 95% de sua visão e, desde então, passou a utilizar o sistema Braille para se comunicar.

Para que o servidor desempenhasse suas funções laborais, a unidade de saúde padronizou, com o auxílio de Antônio, as placas em Braille em todo o almoxarifado, promovendo a inclusão desse servidor no mercado de trabalho.

Organizar, separar e distribuir medicamentos e insumos que a UPA necessita são algumas das tarefas desempenhadas pelo profissional.

Para Antônio, essa mudança no ambiente de trabalho trouxe vários benefícios, como por exemplo a facilidade para se locomover dentro do setor em que trabalha.

“Essa ferramenta foi muito importante, pois agora posso me movimentar. Facilitou a organização dos materiais que são guardados no almoxarifado. Eu consigo identificar tudo por meio da leitura em Braille”, disse o servidor público.

A deficiência visual de Seu Antônio não se tornou um empecilho no trabalho, e a ação de inclusão, por meio da identificação com sistema de escrita tátil utilizado por pessoas com deficiência visual ou com baixa visão, facilitou o reconhecimento no setor em que atua, tornando-o mais independente, exercendo sua função com autonomia.

Ele é um exemplo de superação ao executar com excelência as tarefas diárias.

A unidade participa na integração e acessibilidade, sendo ciente da importância do processo de acolhimento e inclusão nas atividades laborais de pessoas com deficiência.

História

Em 1990 Antônio, mudou-se para Manaus com o intuito de dar continuidade ao tratamento da sua visão. Em 2000, iniciou seus estudos na Escola Joana Rodrigues Vieira, destinada à educação de pessoas com deficiência visual, concluindo assim seu ensino Fundamental e Médio.

Desde 2005, Antônio é atleta e participa de maratonas de corridas, tendo conquistado diversas medalhas no decorrer dos anos. Em 2014, concorreu a uma vaga na SES-AM, sendo aprovado e nomeado em 2017.

Primeiramente, trabalhou na maternidade Ana Braga, na zona leste de Manaus. Com a abertura da UPA José Rodrigues, no bairro Cidade Nova, em 2018, ele solicitou transferência para a unidade.

Braille

É um sistema de códigos em alto relevo que representa todas as letras do alfabeto, números, símbolos aritméticos e outros.

O Braille é composto por seis pontos, divididos em duas colunas de três pontos, formando no total 63 combinações diferentes, sendo cada um representante de um número, letra e pontuação.

*Agência Amazonas

Leia mais:

Rodrigo Guedes apresenta leis municipais em braille e áudio descrição

Espetáculo no Teatro da Instalação celebra Dia Nacional do Braille

Pela primeira vez, carnaval do AM terá desfile com audiodescrição