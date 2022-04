Policiais militares atuarão na operação Hórus, em Novo Airão

Novo Airão (AM) – Vinte e três policiais militares embarcaram para o município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus) na manhã de quinta-feira (7). Os agentes vão atuar durante o mês de abril na Base Tiradentes, que fica ancorada no município.

O envio dos policiais para reforçar a segurança naquela região do estado faz parte das operações Fronteira Mais Segura e Divisa Mais Segura, do programa Amazonas Mais Seguro, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F).

As operações também fazem parte das ações da operação Hórus, do Governo Federal.

O tenente-coronel Lima Júnior, coordenador do GGI-F, ressaltou que o efetivo vai reforçar o policiamento no município.

“Por determinação do governador do Estado, Wilson Lima, e do secretário (de Segurança Pública), general Mansur, a operação Hórus está deslocando esses policiais para a Base Tiradentes, para proteger a calha do rio Negro e reforçar a segurança da população de Novo Airão”, disse.

Embarcaram para o município policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte) e Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães).

*Agência Amazonas

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Divulgação/SSP-AM

Leia mais:

Em três anos, mais de 7 mil policiais militares foram promovidos no AM

Policiais da capital e interior recebem Curso Básico de Inteligência

Veja história de Ronda, cadela que morreu para salvar policiais de ataque de onça na Amazônia