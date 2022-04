No AM, Polícia Militar prendeu 34 pessoas durante patrulhamentos no fim de semana

Manaus (AM) – A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 34 pessoas e apreendeu dois adolescentes no fim de semana. As ocorrências foram registradas em Manaus e nos municípios de Anamã, Boca do Acre, Manacapuru, Itacoatiara, Tefé, Humaitá e São Sebastião do Uatumã.

Entre a manhã de sexta-feira (8) e as primeiras horas desta segunda-feira (11), as guarnições da PMAM tiraram de circulação mais de 1 mil porções de entorpecentes, nove armas de fogo, 168 munições e mais de R$ 3 mil em espécie.

No bairro Campo Dourado, zona norte de Manaus, um homem de 24 anos foi preso por policiais militares da Força Tática por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Com ele os policiais encontraram 25 pinos de cocaína, uma pistola calibre 765, um aparelho celular e R$ 461 em espécie. O suspeito foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem e apreenderam com ele uma porção pequena de cocaína, além de R$ 1 mil em espécie, após abordagem na avenida Santa Clara, bairro Aleixo, zona centro-sul da capital. A ocorrência foi registrada no 1º DIP.

Interior

Em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam um homem de 23 anos pelo crime de tráfico de drogas após denúncias anônimas.

Durante revista pessoal, os policiais encontraram com o suspeito 10 porções de cocaína e R$ 265 em espécie. O infrator foi conduzido até a delegacia do município.

Em São Sebastião do Uatumã (a 247 quilômetros de Manaus), um homem foi preso com 87 porções de oxi e dinheiro em espécie. O suspeito foi levado para a 44ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

PMAM prendeu 19 pessoas em 24h no AM

No Amazonas, Polícia Militar prendeu 23 pessoas nas últimas 24 horas

PM prende três homens por tráfico de drogas e captura foragido do sistema prisional