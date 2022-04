Jovem é executado por criminosos em plena luz do dia na Cidade Nova

Manaus (AM) – Valdiney Gomes da Silva, conhecido como “Neto”, de 22 anos, foi brutalmente assassinado a tiros, por volta de 8h da manhã desta quarta-feira (13), enquanto andava na rua 108, no conjunto Cidadão 6, no bairro Nova Cidade, na zona Norte de Manaus.

De acordo com informações preliminares de testemunhas, Neto morava no bairro e estava em frente a uma residência quando foi abordado por ocupantes de um veículo, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ele. Após a ação criminosa, os bandidos fugiram do local. O homem morreu na hora.

A polícia informou que o homem já tinha várias passagens pelo crime de tráfico de drogas. Segundo informações de populares, Valdiney comandava o tráfico no local.

Devido às características do crime e as informações levantadas, a polícia acredita que a motivação esteja relacionada com acerto de contas.

O Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) esteve no local e realizou a perícia. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

