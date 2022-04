Homem tenta fugir de pistoleiros, mas é executado na zona Oeste de Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Antônio Carlos de Souza Cardoso, de 49 anos, foi assassinado a tiros na manhã deste sábado (9), na rua 25 de dezembro, no bairro Compensa 2, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações repassadas à polícia, Carlos estava na frente de sua residência quando dois homens não identificados chegaram no local em uma motocicleta, e em atitude suspeita.

Ainda conforme os relatos, a vítima correu para dentro de casa na tentativa de se esconder, mas foi alcançado pelos criminosos que o executaram com cerca de 10 tiros pelo corpo.

Segundo informações da ex-companheira da vítima, que preferiu não identificar, Carlos tinha envolvimento com o tráfico, ela relatou que havia pedido para ele sair do mundo do crime, porém ele continuou.

A vítima ainda tentou se esconder em casa Foto: Divulgação

A polícia esteve no local e iniciou os procedimentos para as investigações. Devido às características e as informações levantadas, o crime pode estar relacionado a acerto de contas. Os autores do crime não foram identificados.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Leia mais:

Homem é assassinado por tribunal do crime na zona Leste de Manaus

Dupla é presa por tráfico de drogas no bairro Nova Cidade, em Manaus

Dois homens morrem após intenso tiroteio em Manaus