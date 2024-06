Mulher que deu golpe de hospedagem em Parintins é presa

Parintins (AM) – Fabia Freitas de Souza, de 41 anos, foi presa em flagrante nesta sexta-feira (28), por aplicar diversos golpes de aluguel em pousada durante o 57º Festival de Parintins. A prisão ocorreu em uma pousada de Parintins, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, que coordenou a ação policial, em 24 horas, mais de 30 vítimas compareceram à delegacia para denunciar a autora. Uma delas contou que no mês de março fez contato com Fabia e, no dia 14 daquele mês, transferiu 3 mil reais referente ao aluguel de um apartamento para cinco pessoas.

“Ao chegar na cidade e se deslocar para pousada, percebeu que foi vítima de um golpe, pois o local já estava ocupado. Ainda estamos em contagem acerca de cada vítima da mulher, que causou um prejuízo de mais de 30 mil reais às vítimas”, disse.

A Polícia Civil alerta aos turistas que chegarem a Parintins e constatarem que foram vítimas de golpe, devem, imediatamente, procurar a delegacia do município e registrar o Boletim de Ocorrência (BO) para a apuração dos fatos.

No período do 57º Festival de Parintins, a DIP do município está funcionando em regime 24 horas para o registro da ocorrência.

Fabia Freitas de Souza responderá por estelionato e outros crimes e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Em Parintins, Wilson Lima entrega aeroporto Júlio Belém revitalizado e 150 triciclos reformados

Parintins: Ex-BBB Lucas Buda pede para fãs não se aproximarem e recebe criticas; Vídeo

Ex-BBB Davi flerta com musa do boi Garantido ‘sósia’ de Isabelle Nogueira em Parintins