Em comemoração aos 185 anos, Polícia Militar promove exposição em Manaus

Manaus (AM) – Como parte dos eventos alusivos aos seus 185 anos, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) promove, de sexta-feira (1º) a domingo (3), a 33ª Expo PMAM.

Com variada programação, a mostra acontece na Praça de Alimentação do Shopping Grande Circular, na avenida Autaz Mirim, bairro São José, na zona leste, dentro do horário comercial de funcionamento do local.

Na exposição, serão apresentados equipamentos táticos militares utilizados durante as ações de policiamento, além de apresentações musicais e mostra de programas e projetos desenvolvidos pela corporação.

O público também terá a oportunidade de conhecer de perto as unidades militares especializadas.

Apresentações

A exposição será aberta às 10h de sexta-feira. Às 11h, ocorre a cerimônia de abertura com a presença de autoridades militares, dentre outras, e da Banda de Música da Polícia Militar.

Às 15h, haverá participação de integrantes do projeto social “Anos Dourados”, desenvolvido pela PMAM.

A partir das 15h30, haverá a exposição dos militares da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães).

Das 17h às 18h30, é a vez da fanfarra do Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM-3). Encerrando o dia, às 20h, policiais militares apresentam músicas no estilo voz e violão.

No sábado (02/04), a exposição abre ao meio-dia. A partir das 15h, haverá a apresentação das ações sociais desenvolvidas pela corporação, a exemplo do Projeto Sussuarana, que busca a inclusão social de jovens e adolescentes por meio das artes marciais mistas, como o jiu-jitsu.

A partir das 17h, no estacionamento do shopping próximo ao supermercado, os militares do Regimento de Policiamento Montado Coronel Bentes (RPMon) fazem a apresentação dos cavalos policiais da unidade e interagem como o público por meio do Programa de Equoterapia, ação em saúde de cunho terapêutica.

As atividades se encerram por volta das 21h, com militares da Banda de Música interpretando repertório variado.

No último dia de exposição, domingo, as atividades também começam ao meio-dia, com exposição da CIPCães.

A partir das 16h, haverá a presença dos alunos do Programa Formando Cidadãos, que atende jovens e adolescentes em risco social ou pessoal, oferecendo atividades educativas e esportivas, práticas de ações cívicas e profissionais, expondo suas iniciativas.

Seguindo a programação, às 17h, policiais do RPMon – mais conhecido como Cavalaria da PMAM – fazem novas interações com os visitantes, no estacionamento do shopping.

O evento se encerra às 19h, com a apresentação dos militares da Banda de Música executando um repertório eclético de boas canções.

*Agência Amazonas

Leia mais:

Exposição fotográfica traz a gastronomia sob o olhar feminino em Manaus

Dra. Rosemary Costa Pinto é homenageada em exposição sobre mulheres inspiradoras do AM

Exposição de artesanato japonês entra em circuito no Centro Cultural Palácio da Justiça