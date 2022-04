Cavaleiro Pedro Paulo Cordeiro treina nova geração de atletas em Manaus 

O evento contou com as aulas do cavaleiro Pedro Paulo Cordeiro, atleta amazonense que vem despontando nacionalmente

Manaus (AM)- Precisão, disciplina e preparação para os dias de provas. Estes foram os tópicos abordados no curso de hipismo realizado pela Federação Amazonense de Hipismo neste fim de semana, no sábado (2) e domingo (3).

O evento contou com as aulas do cavaleiro Pedro Paulo Cordeiro, atleta amazonense que vem despontando nacionalmente em competições de saltos.

O cavaleiro amazonense Pedro Paulo disputa competições em todo o Brasil e mundo

Além da perseverança do atleta, a grande lição destacada no curso foi sobre a importância de amar e cuidar dos cavalos e promover o seu bem-estar, pois, segundo ele, são esses animais incríveis que correm, saltam, a até mesmo ajudam crianças com deficiência.

“O que é indispensável para ser um grande atleta no hipismo é a paixão pelos cavalos, amar os cavalos, porque é um esporte muito intenso, a gente precisa treinar muito, viver muito perto deles pra entender, então a sensibilidade do cavaleiro é muito importante, além de muita dedicação”, afirmou.

O hipismo é um esporte praticado a cavalo, em que pessoas de qualquer idade podem praticar. Para a aluna Alexia Cordeiro, 9 anos, que está no hipismo desde os 4 anos de idade, o interesse pelo esporte foi inspirado pelo pai.

“Meu pai falava como ele montava a cavalo e que ganhava muitos troféus, então eu comecei a gostar”, contou.

O hipismo gera muitos benefícios para o ser humano, melhora a coordenação motora, o equilíbrio, a postura, e proporciona também benefícios psicológicos como: rapidez dos reflexos e o processo de aprendizagem escolar.

Segundo o aluno Wendell Silva, 20 anos, o gosto pelo hipismo surgiu por influência da profissão do pai, que é instrutor de hipismo.

“Antes, quando apenas assistia, eu tinha medo de cavalos, mas hoje não tenho mais. Estou treinando para crescer e quem sabe um dia competir em provas”, disse.

Curiosamente, o hipismo é a única modalidade olímpica em que homens e mulheres competem juntos na disputa por medalhas, nas provas mistas, em condições de igualdade.

Segundo a aluna Vitória Pizzonia, 17 anos, que gosta de cavalos desde a infância, sempre que via uma oportunidade de se envolver sobre o tema de hipismo, participava.

“Monto a cavalos a minha vida toda, mas no esporte de hipismo eu comecei no início da pandemia, então faz uns 2 anos. Eu amo, isso me encanta muito”, afirmou.

Quando começar no hipismo

Quem tem interesse no esporte, pode começar em qualquer idade. O primeiro passo é ter um cavalo, possuir a vestimenta adequada para facilitar as movimentações, e sela no tamanho e formato corretos para o animal. Além disso, se matricular em um curso da modalidade, e se filiar á Federação Amazonense de Hipismo.

Conforme a presidente da Federação Amazonense de Hipismo, Dinah Sisa, o trabalho desenvolvido pela Federação junto à Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) tem buscando incentivar o esporte e promover cursos de aprimoramento para futuros atletas.

“Vamos continuar atuando em prol do fomento cursos de conhecimento técnico e projetos que incentivem o desenvolvimento dos atletas do nosso Estado”, afirmou.

Órgão fiscalizador do Esporte Hípico Estadual, a Federação Amazonense de Hipismo é responsável pela regulamentação, coordenação e fomento das modalidades praticadas no País, como: Adestramento, Concurso Completo de Equitação, Rédeas, Volteio, Salto.

Sendo responsável, ainda, pela formação das Equipes Amazonenses, em competições Nacionais e Estaduais. Os interessados podem procurar a Federação, localizada na Rua Barão de Indaiá, nº 1.700, bairro Flores, ou pelo Instagram: @hipismoamazonense.

