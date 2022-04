Vídeo: Corpo é encontrado boiando no Rio Negro na Zona Sul de Manaus

Manaus (AM) – Um cadáver do sexo masculino, em estado avançado de decomposição, foi encontrado boiando nas margens do Rio Negro, por moradores do bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus, neste domingo (17).

A polícia foi acionada e também o corpo de bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que fez a remoção e encaminhou para que os agentes do Instituto Médico Legal levassem até a sede do órgão, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações, o homem, possivelmente, pode ter se afogado, pois não havia marcas de balas ou outro sinal de violência no corpo. A causa da morte deve ser confirmada após exame de necropsia.

