Corpo de Bombeiros segue no 3º dia de buscas ao paraquedista Luiz Cardelli

Manaus (AM) – O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) segue no terceiro dia de buscas pelo paraquedista Luiz Carlos Cardelli, que desapareceu após saltar nesta sexta-feira (15), com mais treze esportistas do Aeroclube de Manaus e serem surpreendidos por uma tempestade.

Arrastados pelo vento, dez conseguiram pousar com segurança. Mesmo assim, os outros quatro não tiveram a mesma sorte. Destes, dois conseguiram ser resgatados. A empresária Ana Carolina Oliveira, 27, caiu nas águas do rio Negro, nas proximidades do distrito do Cacau Pirêra e já foi encontrada sem vida, em Iranduba, na manhã deste sábado (16). O advogado Luiz Cardelli, que é paranaense e estava na cidade a trabalho, continua desaparecido.

Neste sábado (16), o Comandante Geral dos Bombeiros, Cel. Orleilso Muniz, disse, durante coletiva de imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, que todas as estruturas de socorro estão sendo empregadas para encontrar Luiz Cardelli.

“Todas as forças de resposta estão com cinco embarcações, embarcação da Marinha e mais uma aeronave. Fizemos o resgate da vítima Ana Carolina nas proximidades do Cacau Pirêra e lamentamos muito. Integramos a estrutura o nosso grupamento de drones em toda área de interesse”,explicou.

Ainda segundo o comandante, houve a informação de que um material semelhante a um paraquedas foi avistado no porto do Chibatão, mas nada foi localizado.

O corpo de bombeiros pede que a população ajude com informações, mas que evite trotes para não atrapalhar as buscas.

“Pedimos que passem informações qualificadas. Se você observou algo que se assemelha a um corpo, informe as autoridades. Porém, evitem os trotes, pois aproveitar-se da situação para isso faz com que desloquemos recursos para um local em vez de procurarmos onde a vítima poderia estar”, afirma.

As informações podem ser repassadas pelos números 181 da Secretária de Estado de Segurança Pública (SSP) ou pelo 193 dos Bombeiros.

