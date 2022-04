Em coletiva, Comte. Geral dos Bombeiros atualiza sobre buscas ao paraquedista desaparecido

Manaus (AM) – Em coletiva de imprensa, realizada na noite desta segunda-feira (18), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, o Comandante Geral dos Bombeiros fez atualizações sobre as buscas por Luiz Henrique Cardelli. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) segue nas buscas pelo paraquedista, que desapareceu após saltar, na sexta-feira (15), com mais treze esportistas.

Segundo o Cel. Orleilso Muniz, todas as estruturas de socorro estão sendo empregadas. Naquele dia, o grupo que saiu do Aeroclube de Manaus foi surpreendido por uma tempestade.

“Todas as forças de resposta estão sendo usadas, com cinco embarcações da Marinha e mais uma aeronave. Também foi usado um contingente de 90 pessoas, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, nesta segunda-feira”, disse o Cel.

O Comandante ainda informou que um paraquedas foi encontrado no primeiro de buscas, mas uma perícia ainda está sendo realizada para haver a confirmação se o equipamento é do curitibano Luiz Henrique.

Relembre o caso

No última sexta-feira (15), 14 paraquedistas saíram do Aeroclube de Manaus para praticar um salto. Porém, uma forte chuva caiu sobre a cidade no início da tarde, gerou prejuízos em diversas zonas e colocou em risco a vida de cinco paraquedistas. Com nomes não divulgados no momento, eles foram forçados a fazer pousos de emergência devido a mudança climática de Manaus.

Do grupo, somente 10 conseguiram pousar em locais seguros. Segundo informações de moradores da rua Jorge Antônio, no bairro Compensa, um deles quase caiu nos fios do poste de energia elétrica. Ele foi socorrido por um morador, conseguiu sair do local de risco, mas o paraquedas ficou nos fios de alta tensão. Além desse paraquedista, outro foi encontrado próximo à ponte do Rio Negro e outros dois ficaram desaparecidos.

Já na manhã do sábado (16), o corpo de Ana Carolina Silva, paraquedista que estava desaparecida desde a sexta-feira (15), foi encontrado próximo ao Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba (distante a 27 quilômetros de Manaus). A família dela esteve no local e fez o reconhecimento do corpo.

O único paraquedista do grupo que ainda não teve o paradeiro conhecido é o advogado curitibano Luiz Henrique Cardelli. Nesta terça-feira (19), será realizado o quinto dia de buscas.

Quaisquer informações podem ser repassadas pelos números 181 da Secretária de Estado de Segurança Pública (SSP) ou pelo 193 dos Bombeiros. As buscas seguem por tempo indeterminado pelo paraquedista, que os Bombeiros acreditam ainda estar vivo.

À frente, o Comandante Geral dos Bombeiros, Cel. Orleiso Muniz. Foto: Elizeu Lopes

