Buscas por paraquedista desaparecido são intensificadas no Amazonas

Manaus (AM) – As buscas pelo paraquedista Luiz Henrique Cardelli continuam na manhã desta segunda-feira (18). O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) intensificou as buscas na região do rio Negro, próximo à ponte Phelippe Daou. Além das buscas pelo rio, as ações serão ampliadas em ambiente de selva.

“O Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFMA), especializado em buscas e resgate na selva, vai atuar com outros militares das forças amigas, Polícia Militar e Polícia Civil, realizando uma varredura terrestre com a esperança de encontrar o paraquedista desaparecido”, afirmou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz.

As buscas vão se concentrar a partir da cabeceira da ponte Phelippe Daou e, além do CBMAM, o Aeroclube de Manaus vai ajudar com três jet skis, que serão empregados em ambientes onde as grandes embarcações não podem adentrar.

Relembre o caso

Ao todo, 14 paraquedistas decolaram do Aeroclube de Manaus na tarde desta sexta-feira (15). Após a forte chuva, acompanhada dos ventos, nove conseguiram aterrissar em segurança e cinco tiveram sua rota de pouso alterada.

Destes, dois conseguiram pousar no bairro Compensa, zona Oeste, e os outros três caíram no Rio Negro. Um, conseguiu ser salvo por pescadores. Já a outra paraquedista, Ana Carolina Silva, 27 anos, foi encontrada morta no dia seguinte. Luiz Cardelli segue desaparecido.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Ex-esposa de paraquedista chega a Manaus para acompanhar buscas

Corpo de Bombeiros segue no 3º dia de buscas ao paraquedista Luiz Cardelli

“Saíram do avião com área de pouso no visual”, diz paraquedista de Manaus sobre acidente