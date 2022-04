Espaços culturais terão horário de visitação diferenciado no feriado; veja

Manaus (AM)- Os espaços culturais administrados pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, vão ter horário de funcionamento diferenciado nesta quinta-feira (21), feriado do Dia de Tiradentes, e na sexta-feira (22), ponto facultativo decretado pelo Estado.

No Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, as visitas acontecerão das 9h às 13h. Crianças com até 10 anos, pessoas com deficiência e pessoas nascidas no Amazonas têm entrada gratuita, mediante comprovação.

Para os demais, os ingressos estão disponíveis na bilheteria do espaço, com valores de R$ 20 (inteira) e de R$ 10 (meia-entrada) para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, militares e acompanhantes de pessoas com deficiência, mediante a apresentação de documentos.

A Casa das Artes, também no Largo de São Sebastião, no Centro, funcionará das 16h às 20h.

Centros culturais

No Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro) e no Palácio Rio Negro (avenida Sete de Setembro, 1546, Centro) o funcionamento será das 9h às 13h.

Já no Palacete Provincial, na Praça Heliodoro Balbi, no Centro, as visitas aos museus vão acontecer das 9h às 17h.

A entrada nos equipamentos é gratuita, mediante a apresentação da carteira de vacinação atualizada contra a Covid-19 e documento com foto.

Museu do Seringal

Localizado no afluente do Tarumã-Mirim, na margem esquerda do rio Negro, o Museu do Seringal Vila Paraíso vai receber o público das 9h às 15h.

O valor da entrada é R$ 10 por pessoa. O acesso é feito somente por via fluvial, por meio de embarcações particulares (sem relação com a Secretaria de Estado de Cultura), que saem de hora em hora da Marina do Davi, na Ponta Negra. Cada trecho (ida ou volta) custa R$ 21.

Neste período, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA) estará fechado para manutenção.

