Transporte coletivo será gratuito no domingo de eleição em Manaus

O transporte público terá gratuidade na tarifa no dia 6 de outubro, dia do primeiro turno das eleições municipais em Manaus. A informação foi divulgada, nesta sexta-feira (27), pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Segundo a administração municipal, 1.150 ônibus deverão circular por Manaus no primeiro turno das eleições municipais. As viagens com gratuidade de passagem estão previstas para o horário das 4h às 18h. A medida também se aplica ao segundo turno do pleito, caso houver, previsto para o dia 26 de outubro.

A medida atende uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e está prevista pela Lei nº 3.388, regulamentada pelo Decreto nº 5.399, publicada na Edição nº 5.918, do Diário Oficial do Município (DOM), de quinta-feira (26).

Cerca de 50 servidores do IMMU estarão fiscalizando a operação do transporte público a partir das 3h30 do dia 6 de outubro. A atuação será nas garagens das empresas de ônibus, terminais de integração, terminais de bairro e estações de transferência, além do monitoramento da operação nos principais corredores viários por onde passam as linhas de ônibus.

Trânsito

Além da garantia da gratuidade do transporte coletivo, a Prefeitura de Manaus realizará uma operação especial de trânsito para a fluidez do tráfego e o acesso de eleitores aos locais de votação no primeiro turno das eleições. No total, 354 agentes de trânsito do IMMU estarão nas ruas a partir das 5h, para monitorar a circulação de veículos e pedestres e o trânsito em 86 locais de votação em todas as zonas da capital.

Não está prevista a interdição de ruas ou avenidas situadas nas zonas eleitorais, nem alteração nas áreas de circulação de veículos. No entanto, as áreas próximas aos locais de votação serão preservadas para priorizar o embarque e desembarque dos eleitores.

Em caso de obstrução de vias, os agentes de trânsito podem ser solicitados pelo plantão do IMMU Trânsito, no telefone 0800 092 1188, que funciona 24 horas. Caso os usuários de transporte público tenham dúvidas sobre quais linhas passam nos locais de votação, podem consultar pelo Disk Transporte, no 118, ou pelo aplicativo Cadê meu Ônibus.

