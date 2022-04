“Temos o sentimento de que Luiz está vivo”, diz ex-mulher de paraquedista desaparecido

Manaus (AM) – A família de Luiz Henrique, paraquedista desparecido desde um salto na última quinta-feira (15), está otimista de que o advogado está vivo e perdido na floresta. Em coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), a ex-mulher de Luiz, Jéssica Santos, revelou as expectativas de encontrá-lo com vida.

Durante a coletiva, tanto o advogado da família, quanto a ex-mulher, afirmaram que nutrem fortemente a esperança de que Luiz seja encontrado com vida. Medindo todos os esforços, a família oferece R$20 mil para quem encontra-lo com vida.

“Nós temos o sentimento muito forte de que o Luiz Henrique está vivo e é por isso que a gente tem empenhado todos os esforços. É uma região muito complexa, mas estamos pedindo a população para que se una com a gente, continue essas buscas e encontre o Luiz vivo”, afirmou a ex-mulher, que veio de Curitiba para acompanhar as buscas.

A esperança é baseada na confiança da antiga profissão de Luiz Henrique. Durante anos, ele compôs o quadro do exército, justamente como paraquedista, e tem conhecimento de vivência na selva.

O advogado da família e amigo do paraquedista, Athos Cardoso, revelou que apesar da esperança de que Luiz esteja vivo ser alta, eles sabem que a floresta amazônica tem seus desafios.

“A nossa expectativa é sim, resgatá-lo com vida, mas estamos cientes de que a selva amazônica é um enigma e a cada dia que passa dificulta as buscas, pelo clima e por todas as variáveis que aqui temos”, destacou o advogado.

Não há previsão das buscas encerrarem

O Secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur, revelou que não uma previsão de encerrarem as buscas pelo paraquedista desaparecido.

Segundo o general, as buscas continuarão no máximo prazo possível e que todos os esforços estão sendo cometidos para encontrar o advogado vivo.

“Estamos verificando o prazo máximo para fazer essas buscas, mas vamos continuar o máximo que pudermos. Eu não quero nem pensar nisso agora, nossa intenção é procurar e encontrar”, afirmou o general.

Equipes de autoridades do Amazonas estão em operação de resgate com 74 agentes das forças de segurança, com apoio de cinco embarcações e um helicóptero. Um gabinete de crise do governo estadual acompanha as buscas do paraquedista.

Confira a coletiva:

Relembre o caso

Um grupo de 14 paraquedista realizou um salto na última sexta-feira, quando a equipe foi surpreendida por uma forte chuva, atrapalhando a descida. Na ocasião, quatro paraquedistas foram levados pelo forte vento. Um dos esportistas caiu em meio a fiação elétrica no bairro Compensa, na Zona Oeste da capital, e foi socorrido por populares com a integridade física preservada.

Outros três paraquedistas caíram no Rio Negro, um foi resgatado ainda na sexta-feira por pescadores, que passavam pelo local e avistaram o homem no rio. A paraquedista Ana Carolina, de 27 anos foi encontrada sem vida na manhã de sábado (16). O corpo da jovem estava na ponta de uma praia, localizada no Distrito de Cacau Pirêra.

O último paraquedista, Luiz Henrique, segue desaparecido.

Leia mais:

Família dobra recompensa e oferece R$ 20 mil para quem achar paraquedista no AM

Agentes da SSP-AM ampliam área de buscas por paraquedista desaparecido

Polícia investiga se salto de paraquedistas teve negligência