Família dobra recompensa e oferece R$ 20 mil para quem achar paraquedista no AM

Manaus (AM) – Desesperados em busca de notícias, familiares do paraquedista Luiz Henrique Cardelli, que está desaparecido há seis dias, dobraram o valor da recompensa, na manhã desta quarta-feira (20), e estão oferecendo R$ 20 mil, para quem achar o advogado.

A operação de resgate acontece há seis dias e é gerenciada pelo gabinete de crise da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Para os familiares, há a possibilidade de que ribeirinhos e canoeiros ajudem nas buscas, visto que há dificuldade das equipes de resgate acessarem determinadas áreas com as lanchas e jet skis.

As buscas estão concentradas a partir da cabeceira da ponte Phelippe Daou e, além do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, o Aeroclube de Manaus auxilia com três jet skis, que são empregados em ambientes onde as grandes embarcações não podem adentrar.

Quem tiver informações, pode entrar em contato pelo número (92)98138-8480 e falar com Leonardo.

Relembre o caso

Luiz Henrique Cardelli estava no grupo de 14 paraquedistas, que realizou um salto na última sexta-feira, quando a equipe foi surpreendida por uma forte chuva, atrapalhando a descida.

Após a forte chuva, acompanhada dos ventos, dez conseguiram aterrissar em segurança e quatro tiveram a rota de pouso alterada.

Destes, um conseguiu pousar no bairro Compensa, zona Oeste, e os outros três caíram no Rio Negro. Um, conseguiu ser salvo por pescadores. Já a outra paraquedista, Ana Carolina Silva, 27 anos, foi encontrada morta no dia seguinte. Luiz Cardelli segue desaparecido.

Leia mais:

Família de paraquedista desaparecido pede doações para ajudar nas buscas

Buscas por paraquedista desaparecido são intensificadas no Amazonas

Ex-esposa de paraquedista chega a Manaus para acompanhar buscas