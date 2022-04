Gabriel Jesus marca quatro gols na vitória do Manchester City sobre o Watford

Vitória levou o campeão Manchester City a 80 pontos em 33 partidas disputadas, quatro à frente do Liverpool antes do derby de Merseyside, no domingo

Quatro gols do atacante brasileiro Gabriel Jesus deram ao Manchester City neste sábado (23), uma vitória por 5 a 1 sobre o Watford, ameaçado de rebaixamento, resultado que deixou o time de Pep Guardiola com quatro pontos de vantagem na liderança do Campeonato Inglês.

Com o rival do título Liverpool ausente até o jogo de domingo contra o Everton, o City era o favorito para levar contra o Watford no Etihad Stadium, com um bis de Jesus deixando o time na liderança por 2 a 0 já aos 24 minutos.

Em seguida, o Watford ameaçou mostrar pressão, quando, cinco minutos depois, o primeiro gol do zagueiro francês Hassane Kamara colocou os visitantes a um passo do City.

No entanto, um golaço do espanhol Rodri restaurou a vantagem de dois gols do City, aos 34 minutos, antes de Jesus dar seu primeiro hat-trick na Premier League no início do segundo tempo e fazer um gol da marca do pênalti.

Não satisfeito, o jogador de 25 anos marcou seu quarto gol na partida aos 53 minutos. O City tirou o pé do acelerador a partir daí, com o jogo das semifinais da Champions League da próxima terça-feira (26) contra o Real Madrid em mente.

A vitória levou o campeão City a 80 pontos em 33 partidas disputadas, quatro à frente do Liverpool antes do derby de Merseyside, no domingo.

*Com informações da Agência Brasil

Edição web: André Moreira

