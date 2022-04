Atacante é anunciado pelo Amazonas FC

Manaus (AM)- Herói do acesso do Paysandu-PA em 2014 ao marcar o gol que garantiu a equipe paraense na Série B do ano seguinte, o atacante Ruan é o novo reforço do Amazonas FC para a sequência da temporada.

O jogador disputou a última edição do Paulista A2 pelo Lemense e chega à Onça-pintada para vestir a camisa de um clube amazonense pela primeira vez em sua carreira.

“Estou muito motivado e feliz com esse novo desafio aqui no Amazonas, mais um na região Norte na minha carreira. Dentro de campo não vai faltar empenho, dedicação, profissionalismo e pode ter certeza de que vou estar sempre honrando essa camisa, porque o que nos faz gigante é isso: caráter, índole, princípios e valores”, declarou o novo reforço aurinegro.

Ruan Carlos Gomes Costa da Silva tem 28 anos e é natural de Natal (RN). Em seu currículo, acumula passagens por Sport-PE, Grêmio-RS, Fortaleza-CE, Internacional-RS, Paysandu-PA, Goiás-GO, Ituano-SP, Botafogo-PB, Vila Nova-GO, CRB-AL, Remo-PA, Caxias-RS – clube no qual trabalhou junto com o técnico Rafael Lacerda –, São Bento-SP, Atibaia-SP e Lemense.

“É um atleta que já trabalhou com o Lacerda no Caxias, joga pelo lado do campo, mas também tem capacidade de atuar mais por dentro, centralizado, como um atacante mais móvel, de movimentação. Esperamos que ele possa chegar, se adaptar o mais rápido possível e somar com os jogadores que aqui já estão”, avaliou o executivo de futebol do Amazonas, Ângelo Márcio.

Após triunfo na estreia da Série D por 1 a 0 sobre o Humaitá-AC, a Onça volta a campo neste domingo (24), no estádio Ismael Benigno, às 15h, para encarar o Náutico-RR, pela segunda rodada da competição nacional.

*Com informações da assessoria

Foto: Jadison Sampaio/AMFC

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Analista de desempenho é contratado pelo Amazonas FC

Pelé recebe alta de hospital

Vasco celebra 95 anos de São Januário