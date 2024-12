Fifa confirma sedes para as Copas de 2030 e 2034

O Congresso extraordinário da Fifa confirmou, nesta quarta-feira (11), as sedes das Copas do Mundo de 2030 e de 2034. A reunião foi feita por videoconferência.

Não houve concorrência. A Copa do Mundo de 2030 será disputada em sede tripla: Portugal, Espanha e Marrocos. Os três primeiros jogos serão realizados na América do Sul, no Uruguai, no Paraguai e na Argentina, para comemorar o centenário da competição no continente onde tudo começou. O Mundial de 1930 foi no Uruguai.

A Copa do Mundo de 2034 será na Arábia Saudita. O país é hoje um dos principais parceiros da Fifa e vai realizar a competição no Oriente Médio pela segunda vez, apenas 12 anos após a Copa do Catar, em 2022.

A próxima Copa do Mundo, de 2026, será nos Estados Unidos, México e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho. Os três países foram escolhidos em 13 de junho de 2018, durante Congresso ordinário em Moscou, na Rússia, vencendo a candidatura de Marrocos.

A Copa de 2030

Espanha, Portugal e Marrocos apontaram 20 estádios, em 18 cidades, para receber 101 partidas. Três jogos, os inaugurais, serão na América do Sul, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai.

O projeto principal tem três estádios candidatos para receber a abertura e a final. Haverá o jogo inaugural no estádio Centenário, em Montevidéu, em 8 de junho de 2030, com festa de abertura, mas também haverá uma abertura no primeiro confronto a ser realizado na Europa ou na África, no dia 13 de junho. A final será em 21 de julho.

As três opções para abertura e final são:

Santiago Bernabéu – Madri – Espanha

Camp Nou – Barcelona – Espanha

Grande Estádio Hassan II – Casablanca – Marrocos

A opção marroquina está em construção e será a maior arena do Mundial, para 115 mil pessoas. Vai custar R$ 3 bilhões. Nos bastidores da Fifa esse estádio é o favorito para receber a final, apesar do lobby da diretoria do Real Madrid, dono do Santiago Bernabéu, para que o encerramento seja lá, repetindo a Copa do Mundo de 1982. A tendência é da abertura em Madri e a final em Casablanca, com Barcelona ou Sevilla e Lisboa com as semifinais.

Na América do Sul, o Estádio Centenário, em Montevidéu, recebe a abertura. O jogo na Argentina será em Buenos Aires, no Monumental de Nuñez. No Paraguai são duas opções: reformar o Defensores Del Chaco, em Assunção, ou um estádio que a Conmebol pretende construir na região da capital paraguaia.

A Copa de 2034

A Arábia Saudita projeta para 2030 o término da construção de uma cidade linear, ao custo de R$ 5 trilhões. No noroeste do país, às margens do Mar Vermelho, Neom será uma das sedes da Copa do Mundo de 2034.

Em Neom ocorrerá a construção de um estádio para 46 mil pessoas, que deve ficar pronto em 2032 e receber jogos da fase de grupos, das oitavas de final e das quartas de final.

Em uma Copa com 48 seleções, e 104 partidas, os sauditas oferecem 15 estádios: 11 serão construídos do zero, e quatro remodelados. Das 11 novas arenas, somente três já estão em construção e oito estão em fase de planejamento, incluindo o maior de todos, o King Salman International Stadium, na capital Riad, com capacidade para 92.270 pessoas. Ele será palco da abertura e da final da Copa de 2034.

Serão cinco cidades-sedes principais: Riad, Jeddah, Al Khobar, Abha e Neom. Não há uma data certa ainda para a competição. Como faz muito calor no Oriente Médio entre junho e julho, período tradicional de disputa do Mundial de seleções, é provável que a Copa ocorra entre novembro e dezembro de 2034, como foi no Catar.

*Com informações da CNN Brasil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱