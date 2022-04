Homem é assassinado a caminho do trabalho no Distrito Industrial

Manaus (AM) – Em plena luz do dia, Eduardo Luis Costa da Silva, 26 anos, foi perseguido e morto a tiros enquanto passava pela avenida Buriti, no Distrito Industrial, zona Sul de Manaus, na manhã desta segunda-feira (25). O crime é cercado de mistérios e tem várias versões do que teria acontecido.

Uma das versões é que Eduardo estaria a caminho do trabalho, quando começou a ser perseguido por criminosos, não identificados. Os suspeitos teriam começado a atirar e a vítima, que estava armada, reagiu e atirou contra os executores. Na troca de tiros, ele teria sido atingido.

No entanto, a arma utilizada por Eduardo sumiu do local do crime e testemunhas relatam que, após a vítima cair no chão e agonizar, um dos autores dos disparos teria se aproximado e levado a arma ao fugir da cena do crime.

Outra versão, dada pelos familiares, é que ele teria sido vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte). Ele estaria passando pelo local a caminho do trabalho, quando criminosos o abordaram para cometer o assalto. Após o roubo, assassinaram o jovem.

Com duas versões distintas, as câmeras de segurança podem ajudar a esclarecer as circunstâncias do crime, já que o local onde o homem foi morto é comercial e movimentado.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso e entender o que teria motivado o crime violento. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

Leia mais:

Homem é morto a facadas em uma festa na Zona Leste de Manaus

Vídeo: travesti tenta fugir, mas é perseguida e morta com vários tiros

Vídeo: homem é executado com 5 tiros na frente de casa no bairro Nova Cidade