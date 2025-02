Fiscalização do MP do Amazonas avalia políticas de proteção à infância e juventude

Iniciativa busca diagnosticar e fortalecer medidas de atenção integral às crianças e adolescentes no Careiro da Várzea e Nova Olinda do Norte

Com o intuito de acompanhar de forma contínua as políticas públicas de atenção integral voltadas a crianças e adolescentes vítimas de violência nos municípios de Careiro da Várzea e Nova Olinda do Norte, o Ministério Público instaurou um procedimento administrativo para a realização de um diagnóstico local relativo à infância e juventude no ano de 2025.

As medidas — assinadas pela promotora de Justiça Tainá dos Santos Madela — levaram em consideração a Constituição Federal, que estabelece o dever da sociedade e do Estado de assegurar a crianças e adolescentes direitos como a saúde, a dignidade e o respeito, além de protegê-los contra qualquer tipo de negligência ou exploração, punindo com severidade o abuso e a exploração sexual.

Os despachos reforçam o papel fundamental da assistência social na prevenção e no fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares. Além disso, destacam a função do Ministério Público de zelar pelos direitos legais das crianças e dos adolescentes e de proteger os interesses individuais e coletivos relativos à infância e juventude.

Prazo – A Secretaria Municipal de Assistência Social deve prestar, no prazo de 15 dias, informações ao MPAM sobre o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, além da existência e o andamento de iniciativas voltadas à proteção desse grupo vulnerável nesses municípios.

A promotora de Justiça Tainá dos Santos Madela relatou que os procedimentos visam não apenas melhorar os serviços prestados, mas também a criação de um ambiente de proteção que permita o rápido restabelecimento da dignidade e dos direitos violados.

“Por meio desses acompanhamentos, garantiremos que os direitos fundamentais de nossas crianças e adolescentes sejam respeitados, com especial atenção à urgência do atendimento e à qualificação contínua dos profissionais envolvidos. Dessa forma, reafirmamos o compromisso do Ministério Público com a sociedade, assegurando que ações concretas sejam tomadas para prevenir e combater todas as formas de violência, promovendo um futuro mais seguro e justo para as próximas gerações”, finalizou a promotora.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

MPAM investiga irregularidades em tarifas de transporte fluvial de Humaitá e cobra edital

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱