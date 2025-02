Dupla é presa por roubo de motocicleta em Manaus

Dupla tentou fugir após abordagem da PM, mas foi capturada. Motocicleta com restrição de roubo foi recuperada na avenida Itaúba

Dois homens, de 22 e 25 anos, foram presos na terça-feira (4), por roubo no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

A equipe da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estava em patrulhamento na avenida Itaúba, por volta das 23h15, quando avistou uma motocicleta CG, de cor prata e placa TAC4F05, com restrição de roubo. Os policiais militares iniciaram a abordagem, mas os dois suspeitos fugiram, abandonando o veículo no local.

Após perseguição, os policiais conseguiram alcançar os dois homens em uma rua próxima à avenida Itaúba. A dupla foi detida e, juntamente com a motocicleta, conduzida ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.

Denúncias

A Polícia Militar do Amazonas reforça a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Qualquer ação suspeita ou criminosa pode ser denunciada de forma anônima pelos telefones 181 (Disque Denúncia) ou 190 (Emergências). A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

