Celular encontrado em rua de Manaus revelou crimes de pedofilia praticados por universitário

A investigação que levou a prisão do estudante de odontologia, de 24 anos, por pornografia infantil começou há cerca de sete meses, quando um celular encontrado na rua foi levado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), em Manaus. A análise do aparelho revelou os materiais criminosos, o que levou à identificação e prisão do suspeito. Com ele, a polícia encontrou mais de 40 conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes.

A operação, batizada de “Branquelas”, foi deflagrada na terça-feira (4) no bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus. O caso foi detalhado em coletiva de imprensa na quarta-feira (5) pelo delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, que destacou o trabalho da Depca em parceria com o Departamento de Polícia do Interior (DPI) no combate a crimes contra crianças e adolescentes.

“Durante as investigações, foi solicitado um mandado de busca e apreensão, além da prisão preventiva do suspeito. Ele foi preso em flagrante e as suspeitas foram confirmadas. Parabenizo a equipe da Depca pelo excelente trabalho”, afirmou Torres.

Investigações e prisão

A delegada Juliana Tuma, titular da Depca, explicou que o celular encontrado na rua foi o ponto de partida para as investigações. Após a análise do dispositivo, a Justiça deferiu a quebra do sigilo telemático do suspeito, o que permitiu o aprofundamento das investigações. O estudante, que estava no último período do curso de odontologia, foi identificado como parte de uma rede criminosa envolvendo pornografia infantil.

“O suspeito usava um disfarce inspirado em um personagem do filme norte-americano ‘As Branquelas’, o que deu nome à operação. Ele mudou de endereço várias vezes durante as investigações, mas foi localizado no bairro Cachoeirinha”, disse Juliana Tuma.

Ao ser abordado pela polícia, o estudante tentou se desfazer de um novo celular, onde foram encontrados mais conteúdos pornográficos infantis e mensagens com apologia a cultos satânicos e à pedofilia. Ele foi autuado em flagrante e teve apreendidos dois notebooks, uma peruca usada para se travestir e outros celulares.

“Identificamos que ele fazia parte de uma rede criminosa e vamos aprofundar as investigações para desarticular esse grupo. Também investigaremos se o uso do personagem ‘Branquelas’ tinha como objetivo atrair crianças e adolescentes”, acrescentou a delegada.

Prisão e próximos passos

O estudante responderá por armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros envolvidos na rede criminosa.

