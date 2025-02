Brasil vence Paraguai e garante vaga na Copa do Mundo Sub-20

A Seleção Brasileira Sub-20 garantiu sua classificação para a Copa do Mundo Sub-20 de 2025 ao vencer o Paraguai por 3 a 1 nesta segunda-feira (10). Os gols da vitória foram marcados por Gustavo Prado, Rayan e Alisson, no Estádio Olímpico da Universidad Central de Venezuela, em Caracas. Com o resultado, o Brasil soma nove pontos no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 e pode conquistar o título se vencer a Argentina na próxima quinta-feira (13).

Brasil na Copa do Mundo 2025

O Mundial Sub-20 de 2025 acontece no Chile, entre 27 de setembro e 19 de outubro. O Brasil se junta a outras 12 seleções já classificadas: Chile (país-sede), Nova Caledônia e Nova Zelândia (Oceania), Espanha, França, Itália, Noruega e Ucrânia (Europa), Cuba, Estados Unidos, México e Panamá (Américas).

Histórico de títulos

A Seleção Brasileira Sub-20 busca seu sexto título mundial, tendo conquistado o torneio nas edições de 1983, 1985, 1993, 2003 e 2011.

1983 – O primeiro título

No México, a equipe treinada por Jair Pereira venceu a Argentina por 1 a 0 na final, com gol de Geovani, eleito o melhor jogador do torneio.

1985 – Campeão na União Soviética

O Brasil superou a Espanha na prorrogação com gol de Henrique, garantindo o bicampeonato sob comando de Gilson Nunes. Silas foi o destaque da competição.

1993 – Virada contra Gana

Na Austrália, a Seleção venceu a final contra Gana por 2 a 1, com gols de Yan e Gian. O time contava com Dida, Jardel e Adriano Gerlin.

2003 – Conquista nos Emirados Árabes

Comandado por Marcos Paquetá, o Brasil venceu a Espanha por 1 a 0 com gol de Fernandinho. A equipe tinha Daniel Alves, Nilmar, Kléber Gladiador e Dagoberto.

2011 – Goleada na final contra Portugal

Na Colômbia, o Brasil venceu Portugal por 3 a 2, com três gols de Oscar. O elenco tinha Casemiro, Danilo, Philippe Coutinho e Henrique Almeida, artilheiro do torneio.

